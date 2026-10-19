Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir’in Buca ilçesinde bir restoranda 42 yaşındaki iş yeri sahibi Cavit Pekşen ile 40 yaşındaki müşteri T.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Pekşen, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan T.T.’nin hastanede tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Buca’da bir restoranda işletme sahibi ile müşterisi arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
29 Ekim Mahallesi’ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde, iş yeri sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı.
İŞLETME SAHİBİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pekşen’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
YARALI MÜŞTERİNİN DURUMU AĞIR
Kavgada yaralanan T.T.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.