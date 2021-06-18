Veyis Ateş, 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz ses kaydını dinledim diyerek karşı çıktı

Sanki hiçbir şey yapmamış gibi! Deniz Poyraz'ı canice katleden saldırgandan tuhaf istek

Habertürk TV'den istifa eden ekran yüzü Veyis Ateş, Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtları hakkında konuştu. Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmesini ve 10 milyon euro iddiasını yalanlayan Veyis Ateş'e program sunucusu gazetesi İsmail Saymaz, "Doğru söylemiyorsun, ben ses kaydını dinledim" diyerek karşı çıktı.

Hakkında karapara aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığı iddia edilen sunucu Veyis Ateş açıklamalarda bulunuyor.

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel' Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini ve burada Korkmaz ile tanıştığını söyledi.

Programda İsmail Saymaz'ın soruları ve Veyis Ateş'in verdiği yanıtlar şöyle:

İsmail Saymaz: Sezgin Baran Korkmaz'la ne zamandan beri tanışıyorsun?

Veyis Ateş: Geçtiğimiz temmuzun 20leri ya da 30larından tanıyorum meşhur otele davetli olarak gittim. O günlerde oraya davetli olarak gitmedim o günlerde zaten bir arkadaşım teknesinde tatildeydim

"ARKADAŞLARIMIN TEKNESİ"

İsmail Saymaz: O tekne senin değil miydi?

Veyis Ateş: O tekneye bindikten, yani İstanbul'a döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım. Bir arkadaşım yorum yaptı. Bizim aramızda geçen diyalogdan sonra bugünlerde benim bir teknem olduğu… benim hiçbir zaman bir teknem olmadı, arkadaşlarımın teknesi.

"CİHAN EKŞİOĞLU BENİ DAVET ETTİ"

İsmail Saymaz: Paramount Otel'de kimin konuğuydun?

Veyis Ateş: Paramount Otel'e 2015'den beri arkadaşım olan Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Ben Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittim. Bir defa gittim hayatımda iki gün kaldım, para ödemedim. Davetli olarak gittim. Bu ve benzeri davetlere, konferanslara zaten gittim. Daha lükslerini de gördük, kaldık. Daha lükslerine davet edildik. Bir ev davetlisi olarak gittik. Kaldığım sabahın ertesi günü kahvaltı yaparken birisi kahvaltı sofrasında kalktı yanıma geldi. 'Merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz' dedi. Tanışma bir. Bu temmuz dediysem eylül, ekim gibi olabilir. İstanbul Beylerbeyi'nde bir balıkçının kapısında ikinci kez tanıştık. Biz arkadaşlarımla kendi Instagram hesabımda goygoy yapıyoruz. Yarından itibaren bakılsın bugüne kadar benim bir teknem olmuş mu? İş adamı bir arkadaşımla onun teknesinde bir fotoğrafım var onu da linç ettiler. Pazartesi gününden itibaren teknem, villam, boğazda villam var mı, ben kendim soruşturulmasını isteyeceğim. Ailemde, yakın arkadaşlarımda, benim üzerimden bir servet çoğalması var mı buyursunlar araştırsınlar.

"BEN ARAMADIM O BENİ ARADI"

Kasım olabilir aralık olabilir ne zaman yurtdışına çıktığını hatırlamıyorum. Yurtdışına çıktıktan bir ya da iki hafta sonra bir ortak tanıdığımız dedi ki 'Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında biliyorsun başına gelenleri' dedim ki 'bilmiyorum'. 'Seni aramak istiyor' dedi, 'arasın' dedim. 'Ben çok mağdur edildim' dedi. 5 Ocak olamaz ondan daha öncedir. Ben aramadım o aradı beni. 'Senden ricam, Sayın İçişleri Bakanı beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim bu mesajı iletir misin?' dedi. 'Ben bugün yarın Ankara'ya gidebilirim gittiğimde iletirim' dedim. Bundan 2 ya da 3 gün sonra sayın bakana dedim ki 'Bu SBK diye birisi var beni aradı' dedim. 'Açmasaydın' keşke dedi. 'Bana böyle böyle şeyler söyledi' dedim. 'Bunların hiçbiri doğru değil onun hakkındaki iddialar çok daha muhtelif eğer böyle düşünüyorsa Türkiye'de yargı var gelsin teslim olsun...'

"BEN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

Saymaz: Sen bir gazetecisin. İki defa tanıştığın biri senden bir bakana bunu iletmeni istiyor neden kabul ettin bunu?

Ateş: Bunu kabul etmemin sebebi, çoluğum çocuğum Türkiye'de ben burada mağdur oldum, yalnız kaldım, yanlış anlaşıldım… Bana ulaşıyor. Şu bakanlıkta, bu bakanlıkta atamalarda telefonlar geliyormuş ya bana… Çoluğum çocuğum var insanların bu tür düştüğü durumlarda aradıklarında ben yardımcı olmaya çalışırım. Her arayanın değil.



"NEDEN ARANDIĞIMI BİLMİYORUM"

Saymaz: Kara paradan aranan bir adamı neden bakana iletiyorsun

Ateş: Neyden arandığını bilmiyorum. Böyle bir mağduriyetini iletiyor bana. Ben de sayın bakana iletiyorum. O beni arıyor sonra diyorum böyle böyle senin anlattığın gibi değil.

"HATAYA DÜŞTÜM"

Saymaz: SBK diyor ki benim avukatımı bulmuş avukatım üzerinden ısrarla bana ulaşmaya çalışıyor

Veyis Ateş: Büyük harflerle bir kez daha söylüyorum ki 'Ben onu aramadım'. Ben SBK ile ömrümde iki defa karşılaşmış adamım. Ortak arkadaşımız diyor ki bana 'Bu adam mağdur edildi bu mesajını iletir misin?' Üstümde Habertürk gibi bir kurumun adı vardı. Artık yok. Bundan artık arındım. Böyle bir gaflet, dalaletten dolayı bütün seyircilerimden özür diliyorum. 2006'dan beri haber anlatan bir insan olarak böyle bir yanlış, hataya düştüm.

"ONUN MESAJINI İLETTİM"

İsmail Saymaz: Hatadan kastın ne?

Veyis Ateş: O telefona cevap vermek ve gidip bakana söylemek. Bakan bana 'Keşke açmasaydın' dedi. Biz sayın bakana onun mesajını ilettim. Sonrasında asla bir temasımız olmamış. Aradan bir ya da iki hafta ya da bir aylık bir zaman geçti tekrar arandım. 'Abi çok zor durumdayım' dedi. Sen koskocaman SBK'sın kocaman avukat ordun yok mu? Abi ne gerekiyorsa yapayım, vereyim. Benim çoluğum çocuğum burada…

"SEVİLAY YILMAN'IN ANLATTIĞI KONUŞMA BANA AİT DEĞİL"

İsmail Saymaz: Sevilay Yılman'ın yazdığı konuşma sana ait değil mi?

Veyis Ateş: Anlatacağım. Sevilay Yılman'ın anlattığı konuşma bana ait değil. Bu konuşma 7 Ocakta mı yapılıyor? Ben 10 milyon avro istemişim değil mi? Santajda, tehditte bulunmuşum. Bu zamana kadar neredeyiz? 16 Mayıs tarihinde ben bir televizyon programında SBK bana bir mesaj atmış. Mesaj da Emre Uslu'nun attığı bir tweet.

İsmail Saymaz: Lobilerden, kliklerden bahsetti dedin. Bu kaç tarihli konuşma?

Veyis Ateş: Emre Uslu bir tweet atıyor. Veysi Ateş, SBK'dan 10 milyon TL koparmış bunu da İbrahim Kalın ile paylaşmış. Yayın bitti bu tweeti ve SBK'nın aramasını gördüm. Aradım, "Abi bu FETÖ'cülerin Allah belasını versin. Sen bana yardımcı olmaya çalıştın, görüyor musun neler oluyor?" dedi.

10 MİLYON EURO İDDİASI

İsmail Saymaz: 10 milyon avronun geçtiği bir diyalog yok mu?

Veyis Ateş: Böyle bir talep aramızda geçmedi. 10 milyon euro istedim.

Saymaz: Neden istedin?

Veyis Ateş: Diyelim istedim, 10 milyon avro bana geldi ya. 10 milyon euro kaç para yapar? Bunu nereye saklayabilirim. İstemedim diyorum.

İsmail Saymaz: Klikler ve lobilerin geçtiği konuşma.. Ne oldu o konuşmada?

Veyis Ateş: İçişleri Bakanı bu adam gelecek teslim olacak diyor ya. Bu adam bana bu ülkede lobiler, klikler var diyor ya.. Bundan ne anlarsın?