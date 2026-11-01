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Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

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Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi
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Mazhar Alanson ile 25 yıldır evli olan Biricik Suden, eşinin estetikle ilgili kendisine söylediği sözleri anlattı. Suden, Alanson’un “Sakın bir gün dudaklarını şişirerek gelme, boşarım” dediğini aktardı.

  • Biricik Suden, eşi Mazhar Alanson'un dudak estetiği yaptırması halinde kendisini boşamakla tehdit ettiğini aktardı.
  • Suden, yüzünde botoks veya dolgu bulunmadığını, estetik yaptırdığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.
  • Suden, misofonya hastalığı nedeniyle seslere karşı aşırı duyarlı olduğunu, çocuklarla değil ebeveynlerin davranışlarıyla sorun yaşadığını belirtti.

Biricik Suden, katıldığı programda hem evliliği hem de kişisel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Mazhar Alanson’un estetik konusunda kendisini uyardığını söyleyen Suden, Alanson’un “Yaşlandıkça lift yaptırmak istersen karışmam. Ama sakın bir gün dudaklarını şişirerek gelme, boşarım” dediğini anlattı.

Suden, estetik yaptırdığı yönündeki haberler için de “Sürekli estetik yaptırdığım düşünülüyor. Yüzümde ne botoks ne de dolgu, hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“HÂLÂ SOHBET EDEBİLİYORUZ”

Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk olan Suden, 25 yıllık evlilikleri hakkında, “Kusursuz bir evlilik yoktur. Hâlâ sohbet edebiliyoruz. Bu çok önemli” dedi.

Spor videolarıyla da dikkat çeken Suden, 50 yıldır spor yaptığını belirterek, “Kassız olmama ihtimalim yok” diye konuştu.

MİSOFONYA HASTALIĞINI ANLATTI

Çocukların ağlamasına ilişkin sözlerine de açıklık getiren Suden, misofonya hastalığı olduğunu söyledi. Suden, “Benim Misofonya hastalığım var. Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum. Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocuklarla sorunum yok. Ben çocukları değil ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK OLSA AKLIMI KAÇIRIRIM"

Daha önce çocuk sahibi olmayı istemediğini dile getiren Suden, “Çocuk sahibi olmak çok korktuğum bir şeydi. Özgürlüğüne düşkün bireyim. Hiç istemedim. Korumacı ve sahiplenen bir yapım var. Uyurken Mazhar'ın ve kedimin bile nefesini kontrol ederim. Çocuk olsa aklımı kaçırırım. Sağlıklı bir anne olmazdım” demişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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