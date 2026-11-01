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Bursa İnegöl'de freni boşalan park halindeki minibüs 2 otomobil ve manava çarptı

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Bursa İnegöl'de freni boşalan park halindeki minibüs 2 otomobil ve manava çarptı Haber Videosunu İzle
Bursa İnegöl'de freni boşalan park halindeki minibüs 2 otomobil ve manava çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu minibüs yaklaşık 300 metre ilerleyerek 2 otomobil ve bir manava çarptı. Kazada otomobillerde ve manavda maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ve bir manav zarar gördü.

Kaza, 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan özel halk minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan minibüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manava çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manavda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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