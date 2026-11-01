Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

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ABD'nin New York kentinde görülen davada, teknoloji şirketi Kalder'in kurucusu Gökçe Güven hakkında karar verildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Lewis A. Kaplan, Güven'i menkul kıymet dolandırıcılığı suçundan 25 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakkında başlangıçta toplam 52 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçlamalar bulunan Güven, 15 Mayıs 2026'da menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu kabul etmişti. Mahkemenin kararı 30 Ekim'de açıklandı.

6,7 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, 27 yaşındaki Türk girişimcinin hapis cezasının yanı sıra mağdurlara 6 milyon 717 bin 997 dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Güven hakkında ayrıca aynı tutarda suç gelirinin müsaderesine hükmedildi. Böylece genç girişimci, hapis cezasının yanında iki ayrı mali yükümlülükle karşı karşıya kaldı.

ŞİRKETİN GELİRLERİNİ ŞİŞİREREK YATIRIM TOPLADI

Dava dosyasına göre Güven, Nisan 2024'te Kalder için yatırım toplama sürecini başlattı. Potansiyel yatırımcılara sunulan belgelerde şirketin 26 markayla çalıştığı, 53 markanın ise ücretsiz hizmetlerinden yararlandığı belirtildi.

Ancak yapılan incelemelerde bazı markalarla yalnızca kısa süreli pilot çalışmalar yürütüldüğü, bazılarıyla ise herhangi bir anlaşmanın bulunmadığı ortaya çıktı.

Şirketin yıllık tekrarlayan gelirinin 1,2 milyon dolara ulaştığı yönündeki bilgilerin de gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Güven'in şirketin gerçek mali durumunu gösteren kayıtların yanı sıra yatırımcılara sunmak üzere şişirilmiş rakamlar içeren ikinci bir muhasebe kaydı hazırladığı tespit edildi. Bu yöntemle bir düzineden fazla yatırımcıdan yaklaşık 7 milyon dolar toplandı.

SAHTE BELGELERLE VİZE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güven'in yalnızca yatırımcıları yanıltmakla kalmadığı, ABD'de çalışma ve oturma hakkı elde etmek amacıyla yaptığı vize başvurusunda da sahte belgeler kullandığı belirlendi.

Öğrenci vizesinin sona ermesinin ardından olağanüstü yetenek sahibi kişilere verilen O-1A vizesine başvuran Güven'in, bazı iş dünyası yöneticileri adına onların bilgisi ve onayı olmadan dijital imzalar oluşturduğu açıklandı.

2025 yılının sonbaharında verilen söz konusu vizenin daha sonra iptal edildiği bildirildi.

FORBES'UN PRESTİJLİ LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Gökçe Güven, 2025 yılında Forbes dergisinin genç ve başarılı girişimcileri bir araya getirdiği "30 Altı 30" listesine seçilmişti.

New York merkezli Kalder şirketiyle iş dünyasında tanınan Güven, markaların sadakat ve ödül programlarına yönelik geliştirdiği finansal teknoloji platformuyla yatırımcıların ilgisini çekmişti.

Ancak şirketin finansal performansına ve marka ortaklıklarına ilişkin yanıltıcı bilgiler verilmesi nedeniyle başlatılan soruşturma, genç girişimcinin hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı.