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Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı

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Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe maçının ardından soyunma odası koridorlarında oldukça sinirli olduğu ve duvarları yumrukladığı belirtildi. Milli oyuncunun eline bandaj yapıldığı ve stadyumdan eli sarılı şekilde ayrıldığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrasında soyunma odası koridorlarında tansiyon yükseldi.

İRFAN CAN KAHVECİ DUVARLARI YUMRUKLADI

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, alınan mağlubiyet ve sahadaki sonuç nedeniyle maçın ardından oldukça sinirli olduğu ifade edildi. Soyunma odasına doğru giderken öfkesine hakim olamayan tecrübeli oyuncunun koridordaki duvarları yumrukladığı belirtildi.

STADYUMU ELİ SARGILI TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından sağlık heyeti tarafından müdahale edilen milli futbolcunun eline bandaj sarıldı. İrfan'ın karşılaşma sonrası stadyumdan ayrılırken elinin sarılı olduğu görüldü.

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