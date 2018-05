Ünlülerin Anneler Günü Paylaşımları

Aralarında Gülben Ergen'le aşk yaşamaya başlayan Burak Törer ve ikinci bebeğini yeni kucağına alan Buse Terim, Anneler Günü'nü yazdıkları özel mesajlarla kutladı.

İşte ünlülerin paylaşımları...

SEREN SERENGİL

Annesi ve köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Serengil altına şu notu düştü: "Her gün farkını biraz daha fark ettiğim, yanımda, arkamda, dağ gibi duran annem, senden farklı olduğumu düşündüğüm zaman diliminden, seni anladığım, sana benzemeye başladığım zaman dilimine geçerken o süreçte yaptığım ve dinlemediğim her anın özrünün kabulünü rica ediyorum senden. Bir kız büyüdükçe, yaşadıkça anlıyor ve dediklerine geliyor annesinin... Ne şanslıyım ki beni doğru, dürüst, rol model alınabilecek doğru yönlendirebilecek vizyonda bir anne yetiştirmiş! Bu, herkese nasip olmuyor. Ben bu konuda da dünyanın en şanslı çocuklarındanım sanıyorum! O yüzden sana her şey için çok teşekkür ediyorum ve seni çok seviyorum benim asil annem. İyi ki varsın iyi ki benim annem sensin"

BURAK TÖRER

Sevgilisi Gülben Ergen'le olan fotoğrafını paylaşan Törer, "Başta kendi 3 evladı ve sonra tüm kimsesizlerin annesi olmak için uğraşan yüce gönüllü insan Gülben Ergen, başta kendi annem ve kardeşim olmak üzere senin ve tüm annelerin bu anlamlı gününü kutluyorum.Anneler günü yemeği devam ediyor" dedi.

DEMET AKALIN

"Anneler gününüz kutlu olsun. Benimde hem anacığım hem bende emeği olan yengem İlkay ablamın da anneler günü kutlu olsun"

LERZAN MUTLU

"Benim canım annem babam öldüğünden beri tek aşkın ben oldum beni bu hayatta hiç yalnız bırakmadın. Lütfen hiç bırakma seni ölümüne çok seviyorum anneler günün ve senin nezdinde bütün annelerin anneler günü kutlu olsun."

İZZET YILDIZDAN

"Cennet, annelerin ayaklarının altında... Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum"

SAFİYE SOYMAN

"Canım oğlumun bana gönderdiği fotoğraf, Anneler Günü için seni çok seviyorum oğlum benim çiçeği ile ben de bütün annelerin Anneler gününü kutluyorum ellerinden öpüyorum."

KADİR DOĞULU

"Önce seni doğuran annemin, sonra beni doğurup seni bulmamı sağlayan anneciğimin, sonra da tüm annelerimizin ellerinden öperim... Anneler gününüz kutlu olsun..."

ECE ERKEN

"Canım annem anneler günün kutlu olsun. Gerçi bize her gün anneler günü. Hadi gel tatilden özledik. Anneler günü dolayısıyla tüm annelerimizin, anne adaylarının bu özel gününü kutluyorum, annesini kaybedenlere de Allah'tan sabır diliyorum"

MUSTAFA SANDAL

"Hayat annedir, Anneler Gününüz kutlu olsun."

NUR YERLİTAŞ

Ünlü modacı rahmetli annesinin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Canım anam yoksun işte tüm annelerin günü kutlu olsun"

ONUR BÜYÜKTOPÇU

"Anneler gününüz kutlu olsun. Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömürler versin. Hayatta olmayanlara da Allah'tan rahmet diliyorum.Annelerimizin kıymetini bilelim. Sadece bugün değil her gün"

YEŞİM SALKIM

"Annelerimiz anneler teyzeler halalar anne adayları, anne olamayan ama anne doğan tüm kadınlar Anneler Günü kutlu olsun. Her kadın 'Anne' doğar"

BUSE TERİM

"Beni anne yapan güzel kızlarım, annelik yolculuğumda elimi sıkı sıkı tutan, bana hep destek olan canım kocam... "İnşallah bir gün onun gibi bir anne olurum" dediğim canım annem, kızlarımın biricik anneannesi... Anne yarısı, kızlarımın tetesi, bu yolda beni bir an olsun yalnız bırakmayan canım ablam Merve Terim Çetin ve kızlarımın canı babaanneleri, sevgi, şefkat dolu Sema Bahçekapılı iyi ki varsınız, iyi ki annesiniz, iyi ki benim anne yarım, annemsiniz."