Haberler

ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilemeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini ve İran üzerindeki baskıyı artıracak adımlar atıldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın, süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini bildirdi.

ABD, YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARINI YENİLEMEYECEK

ABD Hazine Bakanlığının Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakanlığın "Ekonomik Öfke" kapsamında kararlı adımlar atarak İran üzerindeki azami baskıyı sürdürdüğü vurgulandı.

LİSANS BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SONA ERİYOR

Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığının ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altı çizilen paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti.

Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz

Sevgilisinden gelen mesajlar kafa karıştırıcı: Korkma, devlet de...
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti

AK Partili isimlerle fotoğraf paylaşmıştı! Özel'in korktuğu oldu
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Kolombiya’da Escobar’ın hipopotamları için av kararı alındı

Uyuşturucu baronunun arkasında bıraktığı sürü ülkeyi birbirine kattı
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Ve Icardi için yolun sonu!

Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli! Listede Türkiye'den de bir isim var
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım