ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı

ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı
İsrail ve Lübnan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tarafların doğrudan müzakere kararı aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail ve iki haftalık ateşkese rağmen vurmaya devam ettiği Lübnan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi. Zirvenin ardından ilk açıklama geldi.

DOĞRUDAN MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİRECEKLER

BD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde İsrail ve Lübnan’ın kalıcı barış için doğrudan müzakere masasına oturma kararı aldığı açıklandı. Müzakerelerin temelini sınır güvenliği, kalıcı ateşkes ve Lübnan’ın güneyindeki askeri varlıkların durumu oluşturuyor. Lübnan tarafı öncelikli olarak İsrail ordusunun çekilmesini talep ederken, İsrail yönetimi ise Hizbullah’ın bölgedeki etkisinin sonlandırılmasını şart koşuyor. Taraflar, önümüzdeki haftalarda teknik detayları görüşmek üzere yeniden bir araya gelecek.

MÜZAKERE GÜNÜ LÜBNAN'I VURDULAR

Öte yandan İsrail, kritik müzakereler öncesinde Lübnan’a yönelik hava saldırıları düzenledi. Peş peşe gerçekleşen saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

BİRDEN FAZLA NOKTA HEDEF ALINDI

Lübnan medyası, İsrail’in ülke genelinde bir düzineden fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. Özellikle güneydeki kasabalar saldırıların odağı oldu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda aralarında bir sağlık görevlisi ve bir sivil savunma mensubunun da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL DURUM EKİPLERİ HEDEFTE

Lübnan tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in acil durum çalışanlarını “sistematik” şekilde hedef aldığı ifade edildi. Nebatiye bölgesinde üç ayrı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah’a bağlı İslami Sağlık Komitesi’nden iki sağlık çalışanının da bulunduğu belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Saldırıların, bugün yapılması beklenen İsrail-Lübnan görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gelişmeler müzakere sürecinin seyrine ilişkin endişeleri artırdı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
