Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Eskişehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi sırtından vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu 41 yaşındaki C.İ., sırt kısmına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı C.İ., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, olayda kullanılan araç ve içerisindeki şüpheliler Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

