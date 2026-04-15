Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Eskişehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Eskişehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi sırtından vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu 41 yaşındaki C.İ., sırt kısmına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı C.İ., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, olayda kullanılan araç ve içerisindeki şüpheliler Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz

Sevgilisinden gelen mesajlar kafa karıştırıcı: Korkma, devlet de...
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG, yarı finalde

G.Saray'ı eleyen Liverpool, yarı final için sahaya çıktı! İşte sonuç
TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, 4 ayrı ihlalden PFDK'ya sevk edildi

TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz'ın başı yandı

Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

Kurtlarını böyle döktüler! Nişan töreninde kimler yok kimler
Trafikte 'yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu

Yol verme kavgası kanlı bitti