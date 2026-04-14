Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, CHP'den istifa etti.

CHP Antalya İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Kumbul'un partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberi, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya yapılan bir açıklama ile kamuoyuna paylaşıldı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

Açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı; İl Başkanımız Nail Kamacı, milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" denildi.

AK PARTİLİ İSİMLERLE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF FİTİLİ ATEŞLEDİ

Parti değişimine yönelik çıkan haberler daha önce yalanlanmıştı. Ancak Kadir Kumbul’un bir süre önce Ankara’da AK Partili isimlerle bir araya gelmesi ve bu görüşmelere ilişkin fotoğrafları paylaşması iddiaları alevlendirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı