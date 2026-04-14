Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Kariyerini devam ettiren file bekçileri arasında dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu. Kalecilerin elit seviyede oynadıkları süre baz alınırken, listede Süper Lig'den Fenerbahçeli kaleci Ederson da yer aldı.

  • Athletic'in hazırladığı dünyanın en iyi 15 aktif kalecisi listesinde Fenerbahçe'den Ederson yer alıyor.
  • Listede yer alan diğer kaleciler arasında Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson, Manuel Neuer, Mike Maignan, Emiliano Martinez, David Raya, Jan Oblak, Joan Garcia, Gregor Kobel, Jordan Pickford, Yann Sommer, Unai Simon ve Diogo Costa bulunuyor.
  • Ederson, Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olmasına rağmen, modern oyun üzerindeki etkisi ve 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil üç kupayla sezonu tamamlamasına yardımcı olması nedeniyle listeye dahil edildi.

Dünyada mevcut kariyerine aktif olarak devam eden kaleciler arasından en iyi 15'i belirlendi. 

DÜNYANIN EN İYİ AKTİF 15 KALECİSİ BELLİ

Athletic'in hazırladığı listede, seçilen isimlerin elit seviyede oynadıkları süre, yakaladıkları istikrar ve oyuna etkilerine göre değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, bu sezon çok iyi bir performans gösteren kalecilerden birçoğunun belirlenen kriterler nedeniyle listede yer almadığı vurgulandı. 

İşte Athletic'in hazırladığı o liste: 

  • 1. Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • 2. Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • 3. Alisson (Liverpool)
  • 4. Manuel Neuer (Bayern Münih)
  • 5. Mike Maignan (Milan)
  • 6. Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • 7. David Raya (Arsenal)
  • 8. Jan Oblak (Atletico Madrid)
  • 9. Joan Garcia (Barcelona)
  • 10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
  • 11. Jordan Pickford (Everton)
  • 12. Yann Sommer (Inter)
  • 13. Unai Simon (Athletic Bilbao)
  • 14. Diogo Costa (Porto)
  • 15. Ederson (Fenerbahçe)

EDERSON İÇİN YAPILAN DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için yapılan değerlendirmede, ''Ederson'un Manchester City'den Türkiye Süper Ligi'ne transferi doğal olarak bu tartışmadaki konumunu değiştiriyor ancak modern oyun üzerindeki geniş etkisini azaltmamalı. 32 yaşındaki oyuncu, zirveye çıktığı dönemde pozisyon ve topa sahip olma odaklı bir sistemde rolü yeniden tanımlamada merkezi bir rol oynamıştı.'' denildi. 

''SEZONUN ÜÇ KUPAYLA TAMAMLANMASINA YARDIMCI''

Yıldız kaleci için ayrıca, "Pep Guardiola'nın takımında Ederson sadece bir kaleci olmaktan çok daha fazlası haline geldi. Özellikle isabetli paslarıyla savunma hatlarını aşmaya yardımcı olması ve ustaca pasları, Manchester City'nin oyun kurma biçimini dönüştürdü. Her zaman teknik olarak en yetenekli kaleci olmasa da 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda belirleyici kurtarışları da dahil olmak üzere önemli anlarda başarılı performans sergiledi ve sezonun üç kupayla tamamlanmasına yardımcı oldu." sözleri sarf edildi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı

Eski valiye bakanlıktan yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda oğlunuz...
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada

Kan donduran görüntüler bir üniversiteden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı

Ateşkes bitti, ilk saldırı büyük oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!

Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Cem Adrian hakkında adli kontrol kararı

Cem Adrian hakkında karar çıktı