Norveç'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı

Norveç'ten dikkat çeken bir Suriye kararı geldi. 2,2 trilyon dolarlık varlık fonunun Suriye devlet tahvillerine yatırım yapmasına yönelik yasak kaldırıldı.

Norveç, 2,2 trilyon dolarlık varlık fonunun Suriye devlet tahvillerine yatırım yapmasına yönelik yasağı kaldırdı.

NORVEÇ, SURİYE İLE İLGİLİ TAHVİL YASAĞINI KALDIRDI

Norveç hükümeti, 2,2 trilyon dolarlık varlık fonunun Suriye devlet tahvillerine yatırım yapmasını engelleyen yasağı kaldırdı. Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından alınan bu karar, ülkenin uluslararası finans sistemine yeniden entegre olması yolunda atılan en somut adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Karar, Norveç'in yeni kurulan Suriye yönetimine duyduğu siyasi güvenin bir işareti olarak görülüyor. Uzmanlar, fonun hemen büyük yatırımlar yapması beklenmese de, bu hamlenin küresel piyasalar için bir "yeşil ışık" niteliği taşıdığını ve diğer uluslararası yatırımcıları da teşvik edebileceğini belirtiyor.

YILLARDIR FİNANSAL KISITLAMA VARDI

Bu yasak, Norveç Hükümet Emeklilik Fonu’nun etik yatırım kriterleri çerçevesinde uyguladığı ve "Suriye devlet tahvillerinin satın alınmasını tamamen engelleyen" finansal bir kısıtlamaydı. Esad rejimi döneminde yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, iç savaş ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle yürürlüğe konulan bu kural, fonun Suriye hükümetine borç vermesini veya bu tahviller üzerinden ülkeye sermaye aktarmasını yasal olarak imkansız kılıyordu. Norveç Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen bu "kara liste" uygulaması, sadece finansal riskleri değil, aynı zamanda fonun demokratik değerlere aykırı yönetimleri desteklemesini önleyen ahlaki bir baraj görevi görüyordu.

