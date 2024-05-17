Türk Eğitim Derneği Haberleri
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"Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" Projesi, 1000 kadın öğretmen hedefini aştı
Depremzede Çocukların Yararına Bodrum'da Düzenlenecek Konser İçin Tanıtım Toplantısı
Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi!
TED BAŞKANI PEHLİVANOĞLU'NDAN YÖK'E ÇAĞRI: İKİLİ SINAV SİSTEMİNİ KALDIRIN
Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu
Nüket Küçükel Ezberci kimdir? Nüket Küçükel Ezberci kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?
TED'den "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması" toplantısı
Ted ve Konda'nın Yaptığı Araştırmaya Göre, Türkiye'de Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine Bağlı
Öğrenciler Pink Floyd Çaldı, Ted Başkanı Pehlivanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Arasında "The Wall" Esprisi Yapıldı
TED, "dijital obezite salgını"nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak
MEB ile TED arasında "Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi" protokolü imzalandı
MEB ile TED arasında "Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi" protokolü imzalandı
Dünyanın 'en etkili' üniversiteleri arasında Ankara'dan 7 üniversite yer aldı
Ted Senfoni Orkestrası, 15.Yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile Kutluyor
FOX konuğu Ayhan Kuzu kimdir? Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında?
Son dakika haber! TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: "Bizim işimiz insan yetiştirmek"
TED Üniversitesi, Avrupa Gençlik Parlamentosu formuna ev sahipliği yaptı
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi
TEDMEM'den eğitim sisteminde olası krizlere karşı eylem planı önerisi
Türk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdi (2)
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Ülkemizde 'Mülakatta torpil yapılıyor' söyleminin kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız"
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi
Son dakika haber... TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'ndan salgın sürecinde "ikili eğitim" önerisi Açıklaması
YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini söyledi
TED BAŞKANI PEHLIVANOĞLU: KAZANIM KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKIYOR
Yüz yüze eğitimde öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıplarının tespit edilmesi önerisi
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik
Ankara Büyükşehir Belediyesi TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için protokol imzaladı
TED Başkanı Pehlivanoğlu: Eğitim kayıpları için 'odaklı telafi programı' yapılmalı
Türk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve telafi için "ağustos" önerisi
Jason Sudeikis: Markette çalışıyordum " Aktörlüğü denemek istiyorum" dedim
Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!
Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi
Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi
TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım
TED tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel "Cumhuriyet Yolunda" yayını