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Türk Eğitim Derneği Haberleri

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Türk Eğitim Derneği - 5 Saat Önce
Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası Düzce'de Gerçekleşti

Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası Düzce'de Gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği - 22.04.2024
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Türk Eğitim Derneği - 19.04.2024
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Türk Eğitim Derneği - 19.04.2024
TEDMEM'den eğitim sistemine ilişkin değerlendirme raporu

TEDMEM'den eğitim sistemine ilişkin değerlendirme raporu

Türk Eğitim Derneği - 27.11.2023
'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' Projesi, 1000 kadın öğretmen hedefini aştı

"Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" Projesi, 1000 kadın öğretmen hedefini aştı

Türk Eğitim Derneği - 18.11.2023
TED TRABZON KOLEJİ'NDEN DEV BAYRAKLI CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

TED TRABZON KOLEJİ'NDEN DEV BAYRAKLI CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Türk Eğitim Derneği - 28.10.2023
TED'den Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir ziyareti

TED'den Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir ziyareti

Türk Eğitim Derneği - 10.10.2023
TED, 10 BİN KİŞİYLE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

TED, 10 BİN KİŞİYLE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Türk Eğitim Derneği - 10.10.2023
TED Üniversitesi'nde Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi yapıldı

TED Üniversitesi'nde Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi yapıldı

Türk Eğitim Derneği - 11.09.2023
TED Başkanı: Eğitim en öncelikli politika alanı olmalı

TED Başkanı: Eğitim en öncelikli politika alanı olmalı

Türk Eğitim Derneği - 20.06.2023
Depremzede Çocukların Yararına Bodrum'da Düzenlenecek Konser İçin Tanıtım Toplantısı

Depremzede Çocukların Yararına Bodrum'da Düzenlenecek Konser İçin Tanıtım Toplantısı

Türk Eğitim Derneği - 18.05.2023
Hadise Depremzede Çocuklar İçin Sahne Alacak

Hadise Depremzede Çocuklar İçin Sahne Alacak

Türk Eğitim Derneği - 27.03.2023
Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi!

Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi!

Türk Eğitim Derneği - 08.12.2022
TED BAŞKANI PEHLİVANOĞLU'NDAN YÖK'E ÇAĞRI: İKİLİ SINAV SİSTEMİNİ KALDIRIN

TED BAŞKANI PEHLİVANOĞLU'NDAN YÖK'E ÇAĞRI: İKİLİ SINAV SİSTEMİNİ KALDIRIN

Türk Eğitim Derneği - 27.07.2022
Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu

Tarih baştan yazılıyor! Emmy'nin kazananı dijital akış platformları oldu

Türk Eğitim Derneği - 13.07.2022
Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne?

Netflix, reklamlı aboneliği onayladı! Fiyatı ne?

Türk Eğitim Derneği - 23.06.2022
Kadın köy öğretmenleri Ankara'da bir araya geldi

Kadın köy öğretmenleri Ankara'da bir araya geldi

Türk Eğitim Derneği - 20.06.2022
Nüket Küçükel Ezberci kimdir? Nüket Küçükel Ezberci kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?

Nüket Küçükel Ezberci kimdir? Nüket Küçükel Ezberci kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?

Türk Eğitim Derneği - 16.06.2022
TED'den 'Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması' toplantısı

TED'den "Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması" toplantısı

Türk Eğitim Derneği - 09.06.2022
Ted ve Konda'nın Yaptığı Araştırmaya Göre, Türkiye'de Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine Bağlı

Ted ve Konda'nın Yaptığı Araştırmaya Göre, Türkiye'de Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine Bağlı

Türk Eğitim Derneği - 09.06.2022
Öğrenciler Pink Floyd Çaldı, Ted Başkanı Pehlivanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Arasında 'The Wall' Esprisi Yapıldı

Öğrenciler Pink Floyd Çaldı, Ted Başkanı Pehlivanoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Arasında "The Wall" Esprisi Yapıldı

Türk Eğitim Derneği - 14.05.2022
TED, 'dijital obezite salgını'nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak

TED, "dijital obezite salgını"nı uluslararası platformda tartışıp stratejik plan hazırlayacak

Türk Eğitim Derneği - 11.05.2022
MEB ile TED arasında 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi' protokolü imzalandı

MEB ile TED arasında "Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi" protokolü imzalandı

Türk Eğitim Derneği - 10.05.2022
MEB ile TED arasında 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi' protokolü imzalandı

MEB ile TED arasında "Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi" protokolü imzalandı

Türk Eğitim Derneği - 10.05.2022
Dünyanın 'en etkili' üniversiteleri arasında Ankara'dan 7 üniversite yer aldı

Dünyanın 'en etkili' üniversiteleri arasında Ankara'dan 7 üniversite yer aldı

Türk Eğitim Derneği - 10.05.2022
Ted Senfoni Orkestrası, 15.Yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile Kutluyor

Ted Senfoni Orkestrası, 15.Yaşını 23 Nisan Özel Konseri ile Kutluyor

Türk Eğitim Derneği - 22.04.2022
FOX konuğu Ayhan Kuzu kimdir? Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında?

FOX konuğu Ayhan Kuzu kimdir? Çalar Saat konuğu Prof. Dr. Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında?

Türk Eğitim Derneği - 14.03.2022
TED ÜNİVERSİTESİ'NDE 'WANTED KARİYER VE İŞ FUARI' BAŞLADI

TED ÜNİVERSİTESİ'NDE 'WANTED KARİYER VE İŞ FUARI' BAŞLADI

Türk Eğitim Derneği - 02.03.2022
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ'NİN 45'İNCİ KAMPÜSÜ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ'NİN 45'İNCİ KAMPÜSÜ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

Türk Eğitim Derneği - 16.02.2022
Son dakika haber! TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: 'Bizim işimiz insan yetiştirmek'

Son dakika haber! TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: "Bizim işimiz insan yetiştirmek"

Türk Eğitim Derneği - 16.02.2022
AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

Türk Eğitim Derneği - 14.02.2022
TED Üniversitesi, Avrupa Gençlik Parlamentosu formuna ev sahipliği yaptı

TED Üniversitesi, Avrupa Gençlik Parlamentosu formuna ev sahipliği yaptı

Türk Eğitim Derneği - 05.02.2022
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi

Türk Eğitim Derneği - 02.02.2022
TEDMEM'den eğitim sisteminde olası krizlere karşı eylem planı önerisi

TEDMEM'den eğitim sisteminde olası krizlere karşı eylem planı önerisi

Türk Eğitim Derneği - 01.02.2022
Türk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdi (2)

Türk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdi (2)

Türk Eğitim Derneği - 01.02.2022
OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

Türk Eğitim Derneği - 16.01.2022
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: 'Ülkemizde 'Mülakatta torpil yapılıyor' söyleminin kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir'

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: "Ülkemizde 'Mülakatta torpil yapılıyor' söyleminin kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir"

Türk Eğitim Derneği - 13.01.2022
TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni gerçekleşti

TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği - 13.01.2022
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz

Türk Eğitim Derneği - 13.01.2022
TED 20 öğrenciye 'Tam Destek' Bursu verecek

TED 20 öğrenciye "Tam Destek" Bursu verecek

Türk Eğitim Derneği - 29.11.2021
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: 'Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar: "Köy öğretmenlerinin motive edilmesi için biz de varız"

Türk Eğitim Derneği - 15.11.2021
ANTALYA-HEDEF 1000 KADIN KÖY ÖĞRETMENİNE ULAŞMAK

ANTALYA-HEDEF 1000 KADIN KÖY ÖĞRETMENİNE ULAŞMAK

Türk Eğitim Derneği - 15.11.2021
Kadın köy öğretmenleri Antalya'da buluştu

Kadın köy öğretmenleri Antalya'da buluştu

Türk Eğitim Derneği - 15.11.2021
ATATÜRK ODASI'NA HAYRAN KALDILAR

ATATÜRK ODASI'NA HAYRAN KALDILAR

Türk Eğitim Derneği - 12.11.2021
Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi

Beşiktaş Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi

Türk Eğitim Derneği - 12.11.2021
Son dakika haber... TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'ndan salgın sürecinde 'ikili eğitim' önerisi Açıklaması

Son dakika haber... TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'ndan salgın sürecinde "ikili eğitim" önerisi Açıklaması

Türk Eğitim Derneği - 12.11.2021
TED'in 16'ncı Başkanlar Toplantısı'na Edirne ev sahipliği yapacak

TED'in 16'ncı Başkanlar Toplantısı'na Edirne ev sahipliği yapacak

Türk Eğitim Derneği - 10.11.2021
YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' hakkı verdi

YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

Türk Eğitim Derneği - 15.09.2021
TED Çorlu Koleji açıldı

TED Çorlu Koleji açıldı

Türk Eğitim Derneği - 20.08.2021
TED Çorlu Koleji törenle açıldı

TED Çorlu Koleji törenle açıldı

Türk Eğitim Derneği - 20.08.2021
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini söyledi

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini söyledi

Türk Eğitim Derneği - 19.08.2021
TED BAŞKANI PEHLIVANOĞLU: KAZANIM KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKIYOR

TED BAŞKANI PEHLIVANOĞLU: KAZANIM KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKIYOR

Türk Eğitim Derneği - 12.08.2021
Yüz yüze eğitimde öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıplarının tespit edilmesi önerisi

Yüz yüze eğitimde öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıplarının tespit edilmesi önerisi

Türk Eğitim Derneği - 12.08.2021
Modacı Nurçin Sebük son yolculuğuna uğurlandı

Modacı Nurçin Sebük son yolculuğuna uğurlandı

Türk Eğitim Derneği - 14.07.2021
Patron Bebek 2: Aile Şirketi filminden ikinci fragman yayınlandı

Patron Bebek 2: Aile Şirketi filminden ikinci fragman yayınlandı

Türk Eğitim Derneği - 08.07.2021
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik

Türk Eğitim Derneği - 02.07.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için protokol imzaladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için protokol imzaladı

Türk Eğitim Derneği - 29.06.2021
TEDMEM'den 'Türkiye'nin Telafi Eğitimi Yol Haritası' başlıklı rapor

TEDMEM'den "Türkiye'nin Telafi Eğitimi Yol Haritası" başlıklı rapor

Türk Eğitim Derneği - 28.05.2021
TED Başkanı Pehlivanoğlu: Eğitim kayıpları için 'odaklı telafi programı' yapılmalı

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Eğitim kayıpları için 'odaklı telafi programı' yapılmalı

Türk Eğitim Derneği - 28.05.2021
Türk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve telafi için 'ağustos' önerisi

Türk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve telafi için "ağustos" önerisi

Türk Eğitim Derneği - 28.05.2021
Son dakika! Turna kuşları çocukların eğitimi için kanatlanıyor

Son dakika! Turna kuşları çocukların eğitimi için kanatlanıyor

Türk Eğitim Derneği - 23.04.2021
Protokolün ilk fidanları dikildi

Protokolün ilk fidanları dikildi

Türk Eğitim Derneği - 12.04.2021
Milli sporculara yabancı dil desteği

Milli sporculara yabancı dil desteği

Türk Eğitim Derneği - 10.04.2021
Milli sporculara yabancı dil desteği

Milli sporculara yabancı dil desteği

Türk Eğitim Derneği - 10.04.2021
Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı

Türk Eğitim Derneği - 07.04.2021
TOHM sporcularına yabancı dil eğitim imkanı

TOHM sporcularına yabancı dil eğitim imkanı

Türk Eğitim Derneği - 07.04.2021
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Yozgat'ta

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Pehlivanoğlu, Yozgat'ta

Türk Eğitim Derneği - 16.03.2021
TED, 3 bin çocuğa burs sağlıyor

TED, 3 bin çocuğa burs sağlıyor

Türk Eğitim Derneği - 16.03.2021
Jason Sudeikis: Markette çalışıyordum ' Aktörlüğü denemek istiyorum' dedim

Jason Sudeikis: Markette çalışıyordum " Aktörlüğü denemek istiyorum" dedim

Türk Eğitim Derneği - 14.03.2021
Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!

Subnautica: Below Zero çıkış tarihi belli oldu: Merakla beklenen tam sürüm geliyor!

Türk Eğitim Derneği - 26.02.2021
Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi

Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi

Türk Eğitim Derneği - 02.02.2021
Türk Eğitim Derneği 93'üncü yaşını kutluyor

Türk Eğitim Derneği 93'üncü yaşını kutluyor

Türk Eğitim Derneği - 31.01.2021
Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi

Eğitimcilerden yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle başlatılması ve öğretmenlerin öncelikli aşılanması önerisi

Türk Eğitim Derneği - 27.01.2021
TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım

TED Başkanı Pehlivanoğlu: Öğretmenlerimizi aşılayalım, okulları eğitime açalım

Türk Eğitim Derneği - 27.01.2021
Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi

Sağlık Bakanlığı'nın sahip çıktığı Alicia bebek, 1 yaşına girdi

Türk Eğitim Derneği - 18.01.2021
Sanal maratonda 'İyilik peşinde koştu' 46 öğrenciye burs kazandırdı

Sanal maratonda "İyilik peşinde koştu" 46 öğrenciye burs kazandırdı

Türk Eğitim Derneği - 24.11.2020
TED tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Cumhuriyet Yolunda' yayını

TED tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel "Cumhuriyet Yolunda" yayını

Türk Eğitim Derneği - 28.10.2020
Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi

Türk eğitimciye 'İlk BTEC Uluslararası Elçisi' görevi

Türk Eğitim Derneği - 14.10.2020
Eski Dışişleri Bakanı Bozer, koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Bozer, koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Eğitim Derneği - 30.09.2020
TED Bolu Koleji Gençlik, Bilim ve Farkındalık Şenliği Gerçekleştirildi TEDMEM, öğretmen adayları için KPSS yerine yeni bir sınav önerdi Özel Avrupa Hospital Hastanesi Sahibi Ali Topçu: Hastane Satılmadı, Ödeme Elden Yapıldı Marmaris'te Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Tamamlandı Meriç Nehri Uluslararası Kürek Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapacak
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