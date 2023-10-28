TED TRABZON KOLEJİ'NDEN DEV BAYRAKLI CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Trabzon Koleji, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde yüzlerce öğrenci ve ailelerinin katılımıyla ' Cumhuriyet yürüyüşü' düzenledi. TED Trabzon Koleji Müdürü Turgut Kibar, 'Türk Eğitim Derneği 95 yıllık bir Cumhuriyet kurumu ve bunun Trabzon ayağı olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında böyle bir etkinliği yapmaktan sonsuz gurur ve sevinç duyuyoruz' dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü nedeniyle TED Trabzon Koleji tarafından yüzlerce kişinin katılımıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişinin yer aldığı Cumhuriyet yürüyüşüne TED Trabzon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın yanı sıra, kolej yöneticileri, öğrenciler, veliler ve çevredeki vatandaşlar katıldı.

75 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞIDILAR

Yavuz Selim Bulvarı üzerinde toplanan kalabalık grup, kent meydanındaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Alanı'na doğru bando takımlarının marşları eşliğinde şarkılar söyleyerek yürüdü. Öğrenciler yürüyüş sırasında 75 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Atatürk'ün resminin basılı olduğu poster taşıdı. Şarkılar ve marşlar eşliğinde Türk bayrakları dalgalandıran coşkulu kalabalık, Atatürk Anıtı önünde toplanarak İstiklal Marşı okudu. Şiir okuması ve öğrencilerin 'Zeybek' oyunuyla devam eden etkinlikte çocuklar fener ve cep telefonu ışıklarıyla ışık gösterisi yaptı.

KİBAR: TED KOLEJİ CUMHURİYET KURUMU

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik yaptıklarını anlatan TED Trabzon Koleji Müdürü Turgut Kibar, 'Bugünkü fener alayı için arkadaşlarımız çok büyük çalışma yaptı. Bu çalışmaya belediye, emniyet müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü büyük katkılar sundu. Türk Eğitim Derneği 95 yıllık bir Cumhuriyet kurumu ve bunun Trabzon ayağı olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılında böyle bir etkinliği yapmaktan sonsuz gurur ve sevinç duyuyoruz. Yüce Atatürk'ün önünde saygıyla eğilirken, Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip TED Koleji öğrencileri, velileri ve Trabzon halkıyla bu etkinliği yapmaktan son derece şeref ve gurur duyuyoruz'

'CUMHURİYET'İN ŞANINA YARAŞIR ETKİNLİK YAPMAYA ÇALIŞTIK'

75 metre uzunluğunda bayrağımız ve Atatürk posterimiz vardı. Okulumuz ve belediyemizin bando ekipleri vardı. Cumhuriyet'in şanına yaraşır bir etkinlik yapmaya çalıştık. Tüylerimiz diken diken oldu. Yolumuz aydınlıktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'ni daha uygar ve çağdaş bir seviyeye çıkarmanın uğraşı ve çabası içerisindeyiz? diye konuştu.(DHA)