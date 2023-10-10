TED'den Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir ziyareti

Türk Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ile Türk Eğitim Derneği'nin 95. yılını kutlamak üzere 10 bin mensubuyla Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ile Türk Eğitim Derneği'nin 95. yılını kutlamak üzere 10 bin mensubuyla Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

TED açıklamasına göre, TED mensupları, derneğin 95. yılını Cumhuriyetin 100. yılında kutlamak üzere 10 bin kişilik katılımla Anıtkabir'de buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, başta Cumhuriyetin ve TED'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan toprakları için gözünü kırpmadan kahramanca canını feda eden şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda TED ailesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı.