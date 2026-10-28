Utah'ta 52 yıl sonra çözülen cinayetin katilinin Ted Bundy olduğu DNA ile belirlendi

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ABD'nin Utah eyaletinde 1974'te öldürülen 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'in katilinin, DNA incelemeleri sonucunda Ted Bundy olduğu tespit edildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Utah eyaletinde yetkililer, yaklaşık 52 yıldır çözülemeyen cinayetin gelişmiş DNA analiz yöntemleriyle aydınlatıldığını bildirdi.

Nisan ayında Laura Ann Aime'nin de Bundy tarafından öldürüldüğünün tespit edildiğini hatırlatan yetkililer, bu cinayet dosyasından elde edilen bulgular ile Smith'in cesedinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırıldığını belirtti.

Yapılan incelemeler sonucu yetkililer, iki cinayet arasında bağlantı kurarak Smith'in öldürülmesinden de Bundy'nin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Yetkililer, eyalette Bundy ile bağlantılı olabilecek başka cinayet dosyalarının da incelendiğini bildirdi.

Yerel bir emniyet müdürünün kızı olan 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'in cesedi, 27 Ekim 1974'te ormanlık alanda bir avcı tarafından bulunmuş, yapılan incelemelerde genç kızın cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı belirlenmişti.

ABD tarihinin en tehlikeli seri katillerinden biri olarak anılan Ted Bundy, 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, 1989'da Florida eyaletinde idam edilmişti.

Kaynak: AA