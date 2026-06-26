TED Ankara Koleji öğrencisi Mutlu, Londra'daki müzik okulundan kabul aldı

TED Ankara Koleji lise son sınıf öğrencisi Lara Mutlu, ilkokul birinci sınıfta başladığı TED Dans Halk Dansları Topluluğu'ndaki 12 yıllık deneyiminin ardından, University of West London'a bağlı London College of Music (LCM) bünyesindeki Müzikal Tiyatro Bölümü için kabul aldı.

Yurt dışında müzikal tiyatro alanında yüksek eğitim alma hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu söyleyen Mutlu, "Gelecek yıl Londra'daki bir okulda eğitimime devam edeceğim. University of West London'a bağlı London College of Music (LCM) bünyesindeki Müzikal Tiyatro Bölümü'nde okuyacağım. Oldukça heyecanlı ve gururluyum" dedi.

'ÜLKEMİ İSPANYA, ESTONYA VE FAS'TA TEMSİL ETMİŞTİM'

TED Dans ile gittikleri yurt dışı turnelerinin üniversiteye kabul sürecinde kendisi için çok faydalı olduğunu belirten Mutlu, "Kabul sürecinde yurt dışındaki görünürlüğünüze ve oradaki sürece ne kadar bağlı kalabildiğinize bakıyorlar. Ben de hem okulumu hem de ülkemi İspanya, Estonya ve Fas'ta temsil etmiştim. Bu turneler bana değerlendirme aşamasında çok katkı sağladı. Bu yüzden okuluma ve öğretmenlerime ne kadar teşekkür etsem az olur. On iki yıl boyunca TED Dans ile eşsiz bir deneyim yaşadım" diye konuştu.

Küçüklüğünden beri en büyük hayalinin her zaman sahnede olmak olduğunu söyleyen Mutlu, yurt dışındaki üniversite eğitimi sürecinin kendisini şimdiden heyecanlandırdığını ifade etti. Mutlu, "Bu yeni serüven için çok heyecanlıyım. Kendimi müzikal tiyatro alanında parlatmak istiyorum. Kariyer hedefim, müzikal tiyatro alanında kendimi geliştirmek, Londra'da başlayıp sonrasında tüm dünyaya açılan bir tiyatro sanatçısı olmak ve herkese ilham olabilmek" ifadelerini kullandı.

ZEYBEK DANSI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kolejden yapılan bilgilendirmede "TED Dans ekibiyle birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok gösteriye katılan Lara Mutlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreninde sahnede gerçekleştirdiği zeybek gösterisiyle büyük beğeni toplamış ve haberlere konu olmuştu" denildi.

ÖĞRETMENİ AKGÜN: ÇALIŞMA AZMİ İLE PARLAYACAĞINDAN EMİNİM

Lara Mutlu'nun TED Dans Halk Oyunları Topluluğu'ndaki öğretmeni Engin Akgün ise öğrencisinin başarısı hakkında şunları kaydetti:

"Lara'nın 7 yaşından bugüne uzanan bu güzel yolculuğuna şahitlik etmek benim için büyük bir gurur. Sahnedeki ışığı ve sanatına olan tutkusu, şimdi onu hayallerinin okuluna, sınırların ötesine taşıyor. Gittiği yerde sadece yeteneği ile değil, o hiç değişmeyen çalışma azmi ile de parlayacağından eminim. Yolu açık, başarıları daim olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı