Eğitim Beka Meselesi: TED Başkanı Pehlivanoğlu’nun Vurguları

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitimin beka meselesi olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye, ülkemiz için çok kıymetlidir. Terörsüz Türkiye'deki uzlaşının eğitimde de olması gerekir." açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Pehlivanoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde TED İstanbul Temsilciliği'nde düzenlediği basın toplantısında eğitimin milletin karakterini, ufkunu ve değerlerini inşa eden en güçlü araç olduğunu bildirdi.

Tankların, uçakların, teknolojik silahların önemli olduğunu ama en büyük savunma hattının yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, Türkiye'nin geleceğini gençlerin şekillendireceğini, o yüzden eğitimin günlük siyasetin değil ortak aklın, ortak vicdanın ve ortak geleceğin konusu olması gerektiğini ifade etti.

Pehlivanoğlu, Eurostat 2024'ün üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin bazı verilerini paylaşarak, üniversitelerin işsizlikle anılır hale geldiğini savundu.

Üniversitelerin, diploma dağıtan kurumlar değil bilim üreten, kalkınmayı taşıyan kurumlar olması gerektiğine dikkati çeken Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir beka meselesidir. Terörsüz Türkiye, ülkemiz için çok kıymetlidir. Terörsüz Türkiye'deki uzlaşının eğitimde de olması gerekir. Eğitim, hiçbir siyasi partinin tatmin alanı olmadığına göre, günlük siyasetin değil ortak aklın ve ortak geleceğin konusu olmalıdır. Gelin, gençlerin umudunu büyütelim ve TBMM'nin önderliğinde eğitimde ana sorunları tartışacağımız ve hiçbir şekilde bundan sonra değiştirilmeyecek bir yol haritasına sahip olalım."

Eğitimde tüm paydaşların katılımıyla ulusal program hazırlanması çağrısında bulunan Pehlivanoğlu, "Bizim kuşağın görevi günü değil geleceği kurtarmaktır. Eğitimde koyduğumuz çıta, Türkiye'nin gelecekteki gücünü belirleyecektir. Gençlerin umudu, Türkiye'nin geleceğidir." ifadelerini kullandı.