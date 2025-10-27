Cumhuriyet Balosu'nda Eğitim Vurgusu

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü Ankara'da düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile kutladı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Cumhuriyet Balosu'nda sanatçı Nükhet Duru sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Duru'nun seslendirdiği '10'uncu Yıl Marşı' ve 'Memleketim' şarkılarına konuklar ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Gecede ayrıca caz müzik grubu Flapper Swing performans sergileyerek kutlamalara renk kattı. Katılımcılar, müzik ve dans eşliğinde Cumhuriyet'in 102'nci yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir yaşam felsefesi olduğuna dikkat çekerek, "Cumhuriyet bize sadece bir idare sistemi değil; adaletin, eşitliğin, insan haklarının, eğitimin ve bilimin rehberliğini bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' sözünü hatırlatmak isterim. Bu yalnızca bir çağrı değil, bizlere bırakılmış bir emanettir. İşte bizler, o emanetin bugünkü takipçileriyiz. 21'inci yüzyılda biliyoruz ki, bir ülkenin en büyük beka mücadelesi eğitimdir. Biz eğitimi bir devlet görevi değil, bir millet ödevi olarak görürüz. 21'inci yüzyılda savaşlar silahlarla değil beyinlerle kazanılmıştır. Beyni aç olanın karnı da aç kalır. Biz, bu ülkede çocuklarımıza zihinsel soykırım yapılmasına karşıyız. Eğitim politikalarının günü kurtaran reflekslerle değil, nesilleri inşa edecek bir vizyonla yürütülmesi gerekiyor. Biz bu ülkenin evlatlarını, annesinin başı örtülü mü açık mı diye ayırmayız. Çocuğun cebindeki paraya bakmayız. Bu ülkenin evlatlarının hepsine aynı değeri veririz. Çünkü eşit fırsat sunulmayan bir sistemde hiçbir çocuk gerçek potansiyelini ortaya koyamaz. Bir çocuğun kaderini doğduğu şehir değil, aldığı eğitim belirlemeli. Her çocuk bizim için kutsaldır. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir sistem inşa etmek, tüm toplumun ortak görevidir" dedi.