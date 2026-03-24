WePlay ve Türk Eğitim Derneği depremden etkilenen 204 çocuğa destek oldu

Sosyal eğlence platformlarından WePlay ve Türk Eğitim Derneği (TED) anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Platfrom ve dernek, depremden etkilenen 204 çocuğa destek oldu.

Ramazan ayında, oyun platformu WePlay ve Türk Eğitim Derneği depremden etkilenen 204 çocuğun hayatına destek sağladı. Proje, aynı zamanda WePlay ile Türk Eğitim Derneği arasındaki ikinci başarılı iş birliği olarak öne çıkıyor. Projenin uygulanma sürecinde iki kurum yüksek düzeyde koordinasyon ve iş birliği içinde hareket ederek etkinliğin sorunsuz ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağladı. Ayrıca, destek alan çocuklar tarafından yazılan 14 teşekkür mektubu, platforma duyulan içten minnettarlığı samimi ifadelerle yansıtarak bu anlamlı çalışmaya güçlü ve duygusal bir değer kattı.

Yapılan açıklamaya göre, yardım çalışması, özellikle depremden etkilenen çocuklara odaklanarak, onların afet sonrası iyileşme sürecinde daha fazla destek ve yanlarında olmayı hedefliyor. Böylece iyilik ve dayanışma, Ramazan'ın ruhuyla birleşerek somut bir etki oluşturuyor. Proje, depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocukların gerçek ihtiyaçlarına odaklanıyor. Depremin etkileri yalnızca maddi düzeyde kalmayıp, uzun bir süre boyunca çocukların öğrenme, yaşam ve psikolojik durumlarını da etkileyebiliyor. Çocuklar için günlük düzenlerini yeniden kurmak, ilgi ve destek görmek, afet sonrası iyileşmenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Etkinlik sona erdikten sonra çocuklar tarafından yazılan 14 teşekkür mektubu ve 7 resim, bu iş birliğinin en dokunaklı kısmı oldu. Kısa ama samimi ifadeler, çocukların bu ilgi ve desteği ne kadar değerli bulduğunu gösterirken, sosyal sorumluluk projesinin anlamını daha somut ve sıcak bir şekilde pekiştirdi.

Platform için bu mektupların, markanın sosyal sorumluluk çalışmalarının gerçek anlamda karşılık bulduğunun somut kanıtı olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı