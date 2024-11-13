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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile TED Bursiyeri Çocuklarla Buluştu

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile TED Bursiyeri Çocuklarla Buluştu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcular, Türk Eğitim Derneği'nin bursiyeri çocuklarıyla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar, Mourinho ve futbolcularla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdiler. Ayrıca Hataylı çocukların gönderdiği resimler ve mektuplar, Mourinho'ya armağan edildi.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcular, bugün Türk Eğitim Derneği'nin çocuklarıyla buluştu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelen TED bursiyeri çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar. Antrenman öncesi çocuklarla buluşan ve sohbet eden Portekizli teknik adam ve tüm futbolcular, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ayrıca Fenerbahçe'nin burs verdiği ve bugün tesislere gelemeyen Hataylı çocukların çizdikleri resimler ve yazdıkları duygusal mektuplar da teknik direktör Jose Mourinho'ya armağan edildi. Mourinho çocuklara teşekkür ederken, onların yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Hataylı çocuklar tarafından hazırlanan resimleri ve mektupları saklayacağını söyledi.

Yönetim kurulu üyesi Eren Dişli de Fenerbahçe'nin bugünü çocuklara yaşatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, Türk Eğitim Derneği'nin çocuklarına Fenerbahçe atkıları takdim etti.

BURS KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Fenerbahçe'nin iki sezondur hayata geçirdiği geleneksel eğitim bursunu, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun öncülüğünde, "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" diyerek hayata geçirmişti. Bu adım kapsamında ilk adımı Portekizli teknik adamın yazdığı mektubu ile atılan kampanyaya sarı-lacivertli futbolcular da destek olmuş; ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklarımız için burs kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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