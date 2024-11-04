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TED, İstanbul Maratonu'nda Bağış Rekoru Kırdı

TED, İstanbul Maratonu'nda Bağış Rekoru Kırdı
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Türk Eğitim Derneği, 46. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nda gönüllü koşucuları ile 'Eğitim Değiştirir' sloganı etrafında birleşerek ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağladı ve bağış rekoru kırdı.

TÜRK Eğitim Derneği (TED), bu yıl 46'ncısı düzenlenen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nda gönüllü koşucuları ile bir kez daha iyilik için koştu ve bağış rekorunu kırdı. Maratona katılan koşucular, kampanya aracılığıyla devlet okullarında okuyan Türk Eğitim Derneği Tam Destek Burslu 930 öğrenciye kaynak sağlayarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sundu.

Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın gönüllü TED koşucusu, 'Eğitim Değiştirir' sloganı etrafında toplanarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla Türk Eğitim Derneği adına maratonda yer aldı. Maratona katılan koşucular, kampanya aracılığıyla devlet okullarında okuyan Türk Eğitim Derneği Tam Destek Burslu 930 öğrenciye kaynak sağlayarak Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sundu.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, maratonun ardından yaptığı açıklamada, "Eğitime gönül vermiş koşucularımızın destekleriyle bu yıl bağış rekorumuzu bir kez daha aşmanın gururunu yaşıyoruz. İyiliğin peşinde koşan tüm destekçilerimize, her bir adımıyla eğitime katkıda bulunan koşucularımıza teşekkür ediyoruz. Onların çabaları, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmasına ışık tutuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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