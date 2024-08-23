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TED Koleji ve ELEV Okullarından işbirliği: Dezavantajlı öğrencilere eğitimde destek sözü

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Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve Türk Eğitim Derneği'nin (TED) 'Akreditasyon ve Danışmanlık' iş birliği lansmanı yapıldı. TED, bu iş birliği ile eğitim kurumlarına danışmanlık hizmeti sunacak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, bu iş birliğinin eğitim kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği'nin (TED) gerçekleştirdiği 'Akreditasyon ve Danışmanlık' iş birliğinin lansmanı gerçekleşti. İş birliği ile eğitim kurumlarına danışmanlık verecek olan TED, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Eler Eğitim Vakfı (ELEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, TED ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, sadece öğrencilere sundukları eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti.

Türk Eğitim Derneği ve Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları tarafından kurumsal eğitim danışmanlığı çatısı altında bir araya gelmek üzere iş birliği gerçekleştirildi. Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetleri vermektedir. Toplantı, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin'in katılımıyla düzenlendi. Basın toplantısında kurumsal eğitim danışmanlığının nasıl uygulanacağı, bu hizmetin öğrencilere kazandıracaklarına dair detaylar paylaşıldı. Toplantıya gazeteciler, eğitim kurumu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

"ÜLKENİN EĞİTİM STANDARTLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Amaçlarının Türkiye'deki eğitim kalitesini ve rekabet koşullarını geliştirmek olduğunu belirten Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği (TED) olarak, 1928 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütüyüz. Bugün yaptığımız danışmanlık hizmetleri gibi çalışmalarla okulların eğitim kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Binlerce yoksul, yetim ve depremzede öğrencimize burslar veriyoruz. Ülkenin eğitim standartlarını değiştirmek için sivil toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu an Türkiye'de veriye dayalı çalışma yapan en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu danışmanlık hizmetiyle okullardaki öğretmen yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerin geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesini ve eğitim süreçlerini tasarlayabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin yetkinlik alanlarını ve becerilerini genişletecek süreçleri hazırlıyoruz. Yabancı dilde özellikle de İngilizcenin merkeze alındığı gelişebileceği süreçleri tasarlıyoruz. Danışmanlık verdiğimiz okullarda 32 başlıkta analizler yaparak, gelişme süreçleri belirleyip bu süreçleri ayarlıyoruz. Öğrencileri sınav baskılarından çıkararak, çocuklarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Bu iş birliği ile Elev Okulları'ndaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükselterek, onların daha mutlu olmalarını sağlayacağız" dedi.

"DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA EĞİTİM FIRSATI SUNACAĞIZ"

ELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Şahin, TED ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, sadece öğrencilere sundukları eğitim kalitesini artırmakla kalmayıp, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına da önemli bir adım olacağını belirtti. TED'in sağladığı rehberlik ve akreditasyon hizmetlerinin, kendilerinin eğitim anlayışını ve uygulamalarını daha da ileriye taşıyacağını vurgulayan Şahin, "Mustafa Kemal Atatürkümüzün imzası ile kurmuş olduğu derneğin çatısı altında olmaktan onur duyuyoruz. Türk Eğitim Derneği'nin özellikle dezavantajlı bölgelerdeki ailelere ve çocuklara eğitim fırsatı sunması çok değerli. Biz de bu iş birliğiyle birlikte hem bu süreci birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de TED ailesi ile eğitime muhtaç olan öğrencilere ne kadar ve ne verebilirsek bunun planlamasını yaparak gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Erkan Şahin Sivil Toplum Eğitim Haberler

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