TED Üniversitesi'nde Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi yapıldı

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi'nde " Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" temasıyla Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi düzenlendi.

TED Üniversitesi ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) işbirliğiyle Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi, " Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" temasıyla gerçekleştirildi.

TED Üniversitesi'ndeki zirvede konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversitelerinin toplumsal fayda alanını, üç ana misyonundan biri olarak benimseyen, Türkiye'nin en genç ve yenilikçi üniversitelerinden biri olduğunu belirtti.

Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, eğitim ve araştırma çalışmalarının temel bileşenlerinden biri haline getirildiğini ifade eden Sabuncuoğlu, "Ayrıca üniversitemiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Times Higher Education Impact sıralamasında yer almıştır. Özetle, TED Üniversitesi sosyal etki alanında aktif bir şekilde çalışmaktadır ve faaliyetlerine devam ederek alana katkı sunmaya devam edecektir. Bu zirvenin de başarıya ulaşacağını umuyoruz." dedi.

TED Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da projelerin uygulanıp raflara konmak için değil sürdürülebilir olması gerektiğini dikkati çekerek, "Esas olan, yarattığınız etkiyi ölçmek, değişimin evrimini takip edebilmektir." ifadesini kullandı.

EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil ise etkiyi ölçerek, soyut gibi görünen pozitif değişimi, para birimine dönüştürmek ve etkiyi, yatırımın fizibilitesi için belirleyici unsur haline getirmenin mümkün olduğunu söyledi.