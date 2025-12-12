Haberler

TED Meşale Çarşısı 8. kez kapılarını açtı

TED Meşale Çarşısı 8. kez kapılarını açtı
Güncelleme:
TÜRK Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 8. Meşale Çarşısı, Ankara'da kapılarını açarak, maddi imkanı sınırlı öğrencilere destek sağlamayı amaçlıyor. Etkinlikte elde edilen gelir, burs fonuna aktarılacak.

TÜRK Eğitim Derneği'nin (TED) başarılı ancak maddi imkanı sınırlı öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla hayat geçirdiği Meşale Çarşısı'nın 8'incisi Ankara'da kapılarını açtı. Eğitime katkı sunmak isteyen katılımcıların bir araya geldiği etkinlikte, elde edilen tüm gelir TED'in burs fonuna aktarılacak.

Ankara'da bir otelde iki gün sürecek etkinlikte, el emeği ürünler, tasarım objeler, takı, kıyafet ve yılbaşı süsleri ziyaretçilerle buluşacak. TED Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek tüm gelir, başarılı ancak maddi imkanı sınırlı öğrencilerin eğitimlerine destek amacıyla TED'in burs fonuna aktarılacak. Gelenekselleşen TED Meşale Çarşısı, ziyaretçilerine sadece yılbaşı alışverişi imkanı sağlamayacak, aynı zamanda bir iyilik hareketine ortak olma fırsatı da sunacak. Meşale Çarşısında ayrıca, TED'in 'Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz' projesinde yer alan kadın köy öğretmenlerinin yaptığı projelerin ürünleri de gönüllülerce satışa sunuldu.

'YAKLAŞIK 3 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'

TED Sosyal Hizmetler Komitesi Başkanı Pelin Erhan, "Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Meşale Çarşısı'nda yaklaşık 132 firmamız yer alıyor. 3 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Ankara'da beklenen bir etkinliğiz. Etkinliğimizden elde edilen tüm gelir, maddi imkanı sınırlı olan öğrencilerimize aktarılacak. Her yıl bu etkinliğe imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Ulusoy, "9 yıldır TED ailesinin bir ferdiyim. Etkinliğe gönüllü olarak katıldım. Eğitime destek sağladıkları için tüm gönüllülerimize, Türk Eğitim Derneği ailesine çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı gururluyum" diye konuştu.

