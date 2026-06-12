Düzce'de Öğrencilerin Geliştirdiği Projeler Bilim Şenliği'nde Büyük İlgi Gördü

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Düzce GençTek ve TÜBİTAK projeleri, TED Koleji Bilim Şenliği'nde sergilenerek ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Düzce GençTek ve TÜBİTAK projeleri, TED Koleji tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nde ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte öğrenciler tarafından geliştirilen bilimsel ve teknolojik projeler büyük ilgi gördü. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri tanıtma ve ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buldu. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği yazı yazan robot, akıllı ev sistemi, monkey monkey müzik atölyesi ve kodlama oyunları dikkat çekti. Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan akran sismik hareketleri deprem farkındalık çalışması ile senin evin depreme ne kadar hazır? projeleri afet bilinci konusunda farkındalık oluşturdu. Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise elektrikli araç, 3D yazıcı tasarımı, robot kol ve yıldırım enerjisinin güvenli şekilde değerlendirilmesine yönelik gemi tasarımı projelerini sergiledi. Mehmet Zahid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi roket takımı da geliştirdiği projelerle bilim şenliğinde yer alarak havacılık ve uzay teknolojilerine yönelik çalışmalarını tanıttı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı