6. Uluslararası Eğitim Forumu 'Öğrenme Mühendisliği' Temasıyla Gerçekleşti

6. Uluslararası Eğitim Forumu 'Öğrenme Mühendisliği' Temasıyla Gerçekleşti
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Ankara'da Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Eğitim Forumu, 'Öğrenme Mühendisliği' konusu etrafında önemli akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, eğitimin toplumu bilinçlendirme ve dönüşüm sağlama sorumluluğunu vurguladı.

ANKARA'da Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından gerçekleştirilen 6'ıncı Uluslararası Eğitim Forumu'nda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen akademisyenleri 'Öğrenme Mühendisliği' gündemi ile dinleyicilerle buluştu.

Türk Eğitim Derneği'nce düzenlen 6'ncı Uluslararası Eğitim Forumu, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Ata Sahne'de gerçekleştirdi. Forum 'Öğrenme Mühendisliği' teması ile Arizona Eyalet Üniversitesi Öğrenme Mühendisliği Enstitü Direktörü Punya Mishra'nın katılımıyla düzenlendi. Foruma, Ankara Valisi Vasip Şahin ile TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da katıldı.

'DÖNÜŞÜME YÖN VEREN SİSTEMLERİN KURUCULARI HALİNE GELECEĞİZ'

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 2008 yılından bu yana toplumu eğitim konusunda bilinçlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla farklı temalarda uluslararası eğitim forumları düzenlediklerini ifade etti. Pehlivanoğlu, "İçinde yaşadığımız dünya insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir hızla dönüşüyor. Dijital devrim, ilerleyen yapay zeka, veri odakları, karar sistemleri, algoritmalar, yaşamın her alanını yeniden bilinçlendiriyor. Artık eşit değiliz. ya kendi geliştirdiğimiz, bize çok benzeyen makinelerin hizmetkarı olacağız ya da dönüşüme yön veren insan merkezli sistemlerin kurucuları haline geleceğiz. ve biz inanıyoruz ki bu dönüşümün nesnesi değil, öznesi olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için dönüşmek, dönüşümü yönetmek ve geleceği hızla inşa etmek artık bir tercih değil, ecdadımıza, evlatlarımıza ve şehitlerimize karşı sorumluluktur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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