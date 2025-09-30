Eğitimde Umut ve Motivation: TED Rize Eğitim Forumu

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çocuklarımızı çekmemiz gerekir" dedi.

Rize'de, Türk Eğitim Derneği tarafından 'Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji' temasıyla Rize Eğitim Forumu düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen foruma; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Hürriyet Gazetesi Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, konuşmacılar ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Program öncesi açıklamalarda bulunan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Eğitimde tüm bilimsel çalışmalarda. Öğrenmenin yüzde 58'ine öğretmen oturuyor. Onun dışında, onlarda faktör var. Burada baktığınız zaman öğretmende bir motivasyon eksikliği var. Bazen bilgi birikim eksiliği var. Bazen köprü olma görevinde eksiklikler var. Aslında biz Rize Eğitim Forumu'nu Valiliğimizle beraber organize ederken, temel olarak şuna çok önem verdik. Öğretmen önce kendini görsün, kendini bulsun, başarabileceğini bilsin. Bir öğrencinin ülkenin kaderini değiştirebileceğine inansın. Vermiş olduğu bilgi aktarımının aslında sadece bir akademik aktarım değil, bir umut aktarımı olması gerektiğini bilsin. Onun için Türkiye'nin en kıymetli konuşmacılarını getirdik. Öğretmenlerimizi aslında önce akademik olarak kendileriyle tanıştırıyoruz. Akademikten kastım, matematik, fen, sosyal bilimler değil. Bir öğretmen olarak bilgi birikimiyle ve mutlulukla beraber bilgisini aktarabilir. Biz öğretmenlerimizi kendileriyle tanıştırmak için bu formu oluşturduk. Konuşmacılarımızı da özellikle bunu üzerine oturtturduk" diye konuştu.

'LİDER ÇIKARIYORUZ'

Türkiye'de hayal göçü olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Rize'de eğitim yaptığımıza göre bir oturumumuzda Rize'deki eğitimi tartışacağız. Türk Eğitim Derneği olarak çok eleştirel yanaştığımız maarif modelinin detaylarını tartışacağız. Sonuç itibarıyla buradan öğretmenlerimizin 'Herkes yaptıysa ben de yaparım' diyerek gitmesini istiyoruz. İlimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. İlimizde her şey var. Çünkü hep lider çıkarıyoruz. Ama baktığınız zaman belki de 'Bizim uşağa mı bırakacaksın?' yanlışıyla başlayan köyümüzdeki eğitimle geri kalıyoruz. Ama bizim insanımızın mutluluğuna mutluluk katıp, öğrencilerimize umut katmamız gerekiyor. Türkiye'de yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimiz için beyin göçü yok. Hayal göçü var. Çocuklarımız umutsuzluk ve hayalsizlik sarmalında. Bu sarmaldan evlatlarımızı testle tost arasından kurtarmamız gerekir. Dershane baronlarının ellerinden çocuklarımızı alıp, öğretmen merkezli kıymetli olan okula çocuklarımızı çekmemiz gerekir" dedi.