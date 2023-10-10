TED, 10 BİN KİŞİYLE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle 10 bin kişiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

TED, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı ile TED'in 95'inci yılı dolayısıyla 10 bin mensubu ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette, TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, öğrenciler, bağışçılar, mezunlar, öğretmenler ve veliler ile akademisyen yer aldı. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu başkanlığındaki 10 bin kişilik heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Pehlivanoğlu ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

'Atam, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, sizin ilhamınızla kurulan Türk Eğitim Derneği Ailesi olarak huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizi kuran kadrolar tarafından 1'inci Meclis'te 'Türk Maarif Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Eğitim Derneğinin 95'inci yılını kutlamak ve bir Cumhuriyet kurumu olarak ülkemize hizmet etmek bizim gurur kaynağımız ve en önemli ödevimiz. 'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder' sözünüz bizim daima rehberimiz olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemiz eğitim politikalarına katkı sunmak ve değerlerimize sahip çıkan donanımlı bireyler yetiştirmek için var gücümüzle yorulmadan çalışmaktayız. Maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar ile bugüne kadar 50 bin çocuğun yaşamını aydınlattık. Bu yıl yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinde ebeveyn kaybı yaşayan bine yakın çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını sağlamayı da boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bursiyerlerimiz, bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, gönüllülerimiz ve mezunlarımız ile binlerce bireyden oluşan TED Ailesi olarak huzurunuzdayız ve daima sizin gösterdiğiniz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarca payidar kalmasını diliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Saygı ve minnetle.?