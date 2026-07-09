TED Ankara Koleji öğrencileri STEM Olimpiyatları'nda derece elde etti

ULUSLARARASI STEM Olimpiyatları'nın 2-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Roma'da düzenlenen büyük finalinde, TED Ankara Koleji öğrencileri toplam 26 altın, 15 gümüş ve 4 bronz madalya kazanırken, aynı zamanda 3 dünya birinciliği derecesi elde etti.

54 ülkeden 718 öğrencinin katıldığı final yarışması sonuçlarına göre TED Ankara Kolej Özel Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen uluslararası STEM Olimpiyatları'nda genel toplamda 26 altın madalya, 15 gümüş madalya, 4 bronz madalya ve 3 mansiyon ödülü alarak çok önemli bir uluslararası başarıya imza attı. TED Ankara Koleji'nin üç öğrencisi ise farklı kategorilerde dünya birincisi olma başarısını gösterdi. Matematik kategorisinde 8'inci sınıf öğrencisi Kemal Batu Başarır ve 9'uncu sınıf öğrencisi Ozan Külcü, Fen Bilimleri kategorisinde ise 9'uncu sınıf öğrencisi Can Rodoplu dünya birincisi olarak kürsüye çıktı.

Ortaokul seviyesinde Matematik kategorisinde 8'inci sınıf öğrencileri Kemal Batu Başarır dünya birincisi, Halil Cem Çalışgan dünya ikincisi, Ata Göktürk Önen ise dünya üçüncüsü olma başarısını gösterirken, Fen Bilimleri kategorisinde 7'nci sınıf öğrencisi İnanç Yağız Şenay dünya ikincisi ve 8'inci sınıf öğrencisi Kemal Batu Başarır dünya ikincisi oldu. Ortaokul öğrencileri toplamda 18 altın madalya, 5 gümüş madalya, 3 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü alarak başarı elde etti. Lise seviyesinde Matematik kategorisinde 9'uncu sınıf öğrencisi Ozan Külcü dünya birincisi, 9'uncu sınıf öğrencisi Efe Şagar dünya ikincisi olarak kürsüye çıkarken, Fen Bilimleri kategorisinde 9'uncu sınıf öğrencisi Can Rodoplu dünya birincisi ve 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Akkocaoğlu dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Lise öğrencileri toplamda 8 altın madalya, 10 gümüş madalya, 1 bronz madalya ve 2 mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

TED Ankara Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer Atacan şunları söyledi: "Bu yarışma yıllardır büyük bir özveri ile katıldığımız ve sonuçlarını da çok önemsediğimiz oldukça prestijli bir yarışma. Bu yıl bu kadar yüksek dereceler elde etmemiz hepimiz için çok büyük bir kıvanç. TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının en büyük amaçlarından birisi de hiç şüphesiz öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek. Uluslararası düzeyde bu kadar yüksek katılımlı yarışmalardan elde ettiğimiz başarılar da bizlerin bu hedefimizde ne kadar başarılı olduğumuzu göstermesi açısından da oldukça kıymetli ip uçları barındırıyor. Önümüzdeki yıl ve yıllarda bu başarılarımızı arttırarak devam ettirme, ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etme sorumluluğumuzu özveri ile devam ettireceğiz. Bu bağlamda emek veren öğrenci, öğretmen ve onların değerli ailelerini bir kez daha yürekten tebrik ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı