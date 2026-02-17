Haberler

Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin çalışmaları anlatıldı

Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin çalışmaları anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin (TED) yaptığı çalışmalar tanıtıldı.

Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin (TED) yaptığı çalışmalar tanıtıldı.

TED İl Temsilcisi Burak Baycık, TED Bekir Sapmaz Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önceliklerinin başarılı ancak maddi imkanları sınırlı gençleri desteklemek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hayallerine eşlik etmek istediklerini dile getiren Baycık, "Onları akademik ve sosyal anlamda destekleyen bir dayanışma ağı kurmaya gayret ediyoruz çünkü inanıyoruz ki bir öğrencinin hayatında açılan her yeni kapı, toplumun geleceğine açılan bir kapıdır." dedi.

Yurt Koordinatörü Bayram Kiraz da öğrencilere yalnızca bir barınma alanı değil akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir yaşam merkezi sunduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılara sinevizyon eşliğinde derneğin çalışmaları anlatıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize