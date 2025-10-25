Haberler

Cumhuriyet Balosu'nda Eğitim Vurgusu

Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlediği etkinlikte, eğitimin önemi ve cumhuriyet değerlerini yaşatma konularına dikkat çekti. Etkinlikte TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu'nun konuşmasının ardından caz müzik grubu Flapper Swing ve sanatçı Nükhet Duru sahne aldı.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, cumhuriyet değerlerini eğitim aracılığıyla yaşatmayı ilke edinmiş bir kuruluş olduklarını dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller" derken yalnızca çağrıda bulunmadığını, kendilerine bir emanet bıraktığını anlatan Pehlivanoğlu, "İşte o emanetin bugünkü takipçileriyiz. 21. yüzyılda biliyoruz ki bir ülkenin en büyük beka mücadelesi eğitimdir. Biz eğitimi bir devlet görevi değil, bir millet ödevi olarak görürüz." diye konuştu.

Cumhuriyetin ulusun yeniden doğuşu, özgürlük ve demokrasi anlamına geldiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bizler o emaneti koruyan, geleceğe taşıyan Cumhuriyet'in evlatlarıyız. O miras bize yalnızca bir yönetim şeklini bırakmadı. Adaletin, eşitliğin, insan haklarının, özgürlüğün, eğitimin ve bilimin rehberliğini bıraktı." dedi.

Konuşmanın ardından caz müzik grubu "Flapper Swing" ve sanatçı Nükhet Duru sahne aldı.

Etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

