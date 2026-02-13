Türk Eğitim Derneği 98. Yılını Kutladı: Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgusu

TÜRK Eğitim Derneği (TED), 98. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutladı.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen geceye iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Komedyen Cem Yılmaz'ın da katıldığı gecede, 'Bazı kurumlar yalnızca yılları değil, yarınları taşır. 98 yıldır aynı sorumlulukla' sloganı öne çıktı ve TED'in vizyonu paylaşıldı. Gecede ayrıca TED bursiyeri iki öğrenci sahnede hikayelerini paylaştı.

Türk Eğitim Derneği 'meşalesi' Hilal Aygül konuşmasında, Türk Eğitim Derneği ile 10 yıl önce kazandığı tam eğitim bursu sayesinde tanıştığını anlattı. Aygül, "Bu bursla eğitimde fırsat eşitliğinin bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebildiğini öğrendim. Kendimi keşfettim, geliştirdim. Annesine yardım ederken okul sonrası kurslarına katılamayan Hilal'den 'bunlar benim çalışmalarım' diyebilen güçlü ve azimli bir kadın olan Hilal'e uzanan yolda benim yolumu sizler aydınlattınız. Bu sadece benim hikayem değil. Sizler benim gibi nice hikayelerin yazılmasını sağlıyorsunuz Sizler iyi ki varsınız ve iyi ki bu ülkenin çocuklarına umut olmaya devam ediyorsunuz" dedi.

TED 'meşalesi' Arda Akgül ise 11 yıldır TED ailesine mensup olduğunu belirterek, "2015'te tam eğitim bursuna kabul aldığımda bu yolculuğun bir ömür sürecek bir sevgi, saygı, destek ve vefa bağı olduğundan habersizdim. Sadece bir okul değişimi sanmıştım ama zamanla gördüm ki bu çatı altında verilen şey sadece bir diploma değilmiş. Kendilerine kişiliğimi, vizyonumu ve becerilerimi günümüzde olduğum kişinin seviyesine getirmekteki emsalsiz destekleri için ne kadar teşekkür etsem yetersiz kalacaktır" diye konuştu.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 52 okulumuz ve üniversitemizle sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Karnı tok olanların, sokakta cam silmek zorunda kalan çocuklara sadece acıyarak bakamazlar. Bir eğitim sistemi yalnızca zenginlerin çocuklarının eğitim göreceği sistem olarak dizayn edilemez. Eğitim sistemi, sosyal adaleti sağlayacak, geleceği ve ülkeyi taşıyacak şekilde kurgulanmalıdır. Bugün yaklaşık 5 bin öğrencimize nitelikli burs veriyoruz. Nitelikli burs bizim için yalnızca maddi destek demek değildir. Burs, bizim için yol arkadaşlığıdır. Bu çocuklarımız kendi köylerinden, mahallelerinden çıkarak Türk Eğitim Derneği ailesine katıldılar. Üç ana burs modelimiz bulunuyor. Birincisi, tam eğitim bursudur. Öğrencilerimizi 5, 6 ve 7. sınıflarda kendi okullarımıza alıyoruz. Üniversite sınavında başarı gösteren tüm burslu öğrencilerimiz tam eğitim ve tam destek bursludur. İkincisi, devlet okullarında eğitimine devam eden lise öğrencilerimizdir. Bu öğrencilerimiz hafta sonları yabancı dil ve sosyal faaliyet programlarına katılıyorlar" dedi.

Pehlivanoğlu, "Üçüncü burs modelimiz ise afet bursudur. Allah kimseye son yaşadığımız afetleri bir daha yaşatmasın. Biz Türk Eğitim Derneği olarak her afette varız, ancak gösteriş için değil. Bugün Soma'da babasını kaybetmiş ve hala üniversite eğitimine devam eden 8 çocuğumuz burs almaya devam ediyor. Elazığ depreminden etkilenen 28 çocuğumuz hala burs listemizde. Son depremde ise annesini ya da babasını kaybetmiş 680 çocuğumuz, anaokulundan lise son sınıfa kadar Türk Eğitim Derneği çatısı altında; sosyal, psikolojik ve maddi desteklerle eğitimlerine devam ediyor. Eminim ki bu ülkede dokunulmadık tek bir çocuk bırakmayacağız. Hayır yaparken doğru ve bilinçli şekilde yapacağız. Türkiye Eğitim Derneği'nin üçüncü misyonu ise eğitime yön vermektir. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Biz çocuklarımızın dershane kapılarında bırakılıp, köyde elindeki son kalmış bileziği satan annelerin çocuklarının üniversiteyi bitirecek diye hayal satılmasına ve sonra da işsiz kalmasına karşıyız" diye konuştu.

Pehlivanoğlu, "Eğitim; hiçbir partinin, görüşün, cemaatin tatmin alanı değildir. Eğitim, bir millet ödevidir. Doğuda ya da batıda doğmaya, annenin başının kapalı ya da açık olmasına, cebindeki paraya göre insan ayrımı yapılan yer değildir eğitim. Eğitim, geleceğe ve millete hizmettir. Çünkü eğitim; yalnızca bilgi aktaran bir süreç değil, beşeri sermayeyi güçlendiren, toplumsal dönüşümü yönlendiren ve ekonomik kalkınmanın temel dayanağı olan stratejik bir alandır. Diplomalardan çok nitelikli insan gücü esastır. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz ama unutmayalım ki bir milletin en büyük savunması, eğitilmiş toplumdur. Biz, bazı kurumların yalnızca yılları değil yarınları taşıdığı bilinciyle yolumuza devam ediyoruz. Eğitim, bu vatanı vatan yapan şehitlerimize karşı yöneticilerin taşıdığı bir sorumluluktur. Aynı zamanda gelecek nesillerin bize hakkını helal etmesini sağlayacak bir emanettir. Bizim simgemiz tektir: meşale. Diğer meşaleler petrol ile yanar. Bizim meşalemiz ise gönül yağıyla yanar" dedi.