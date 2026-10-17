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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta 6 maçla başladı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta 6 karşılaşmayla başladı. Cedi Osman Basketbol-TED Ankara Kolejller 63-72, Göztepe Isonem-Keçiören Belediyesi Bağlum 103-84 ve OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol 89-85 sonuçlandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftası, 6 maçla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Cedi Osman Basketbol-TED Ankara Kolejller: 63-72

Göztepe Isonem-Keçiören Belediyesi Bağlum: 103-84

OGM Ormanspor- Gaziantep Basketbol: 89-85

Yalova Haremspor-Kipaş KBB: 69-74

MKE Ankaragücü-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-88

Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 85-87

Kaynak: AA
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