Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta 6 maçla başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta 6 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta 6 karşılaşmayla başladı. Cedi Osman Basketbol-TED Ankara Kolejller 63-72, Göztepe Isonem-Keçiören Belediyesi Bağlum 103-84 ve OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol 89-85 sonuçlandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftası, 6 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Cedi Osman Basketbol-TED Ankara Kolejller: 63-72
Göztepe Isonem-Keçiören Belediyesi Bağlum: 103-84
OGM Ormanspor- Gaziantep Basketbol: 89-85
Yalova Haremspor-Kipaş KBB: 69-74
MKE Ankaragücü-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-88
Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 85-87
Kaynak: AA