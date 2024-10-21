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Kadın Hakemlerin İngilizce Yetkinliği İçin Protokol İmzalandı

Kadın Hakemlerin İngilizce Yetkinliği İçin Protokol İmzalandı
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Eğitim Derneği arasında kadın hakemlerin İngilizce yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. Projenin amacı, kadın hakemlere eğitim vererek uluslararası alandaki etkinliklerini artırmak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında "Kadın Hakemlerin İngilizce Yetkinliklerinin Geliştirilmesi"ne yönelik protokol imzalandı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu protokolü imzalayarak hayata geçirdi. Yapılan anlaşma çerçevesinde kadın hakemlere İngilizce yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında TFF tarafından belirlenecek kadın hakemlere düzey belirleme sınavları, çevrim içi ve yüz yüze dil eğitimleri verilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gelişim açısından eğitim projelerini çok önemsediklerinin altını çizerek "Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için hakemlerimizin yetkinliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Kadın hakemlerimizin İngilizce becerilerini geliştirecek bu proje, uluslararası arenada daha etkin görev almalarını sağlayacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerine katkı sunacaktır. Bilabedel olarak gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği için Türk Eğitim Derneği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da Türkiye Futbol Federasyonu ile kadın hakemlerinin eğitimi konusunda yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Uluslararası İlişkiler Türkiye Futbol Eğitim Spor

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