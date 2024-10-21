Kadın Hakemlerin İngilizce Yetkinliği İçin Protokol İmzalandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında "Kadın Hakemlerin İngilizce Yetkinliklerinin Geliştirilmesi"ne yönelik protokol imzalandı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu protokolü imzalayarak hayata geçirdi. Yapılan anlaşma çerçevesinde kadın hakemlere İngilizce yetkinliklerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında TFF tarafından belirlenecek kadın hakemlere düzey belirleme sınavları, çevrim içi ve yüz yüze dil eğitimleri verilecek.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: BU PROJE KADIN HAKEMLERİMİZİN ULUSLARARASI ARENADA DAHA ETKİN GÖREV ALMALARINI SAĞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gelişim açısından eğitim projelerini çok önemsediklerinin altını çizerek "Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için hakemlerimizin yetkinliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Kadın hakemlerimizin İngilizce becerilerini geliştirecek bu proje, uluslararası arenada daha etkin görev almalarını sağlayacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerine katkı sunacaktır. Bilabedel olarak gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği için Türk Eğitim Derneği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da Türkiye Futbol Federasyonu ile kadın hakemlerinin eğitimi konusunda yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.