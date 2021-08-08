İzmir'de 6 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
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İzmir'de 6 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların içerisinde bulunduğu servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Feci kazadan gelen fotoğraflar ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarıçalı Mahallesi'nde Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.

AĞAÇTA ASILI HALDE KALDI

Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

AMBULANSA TAŞINMALARINDA YARDIMCI OLDULAR

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 15 yaralıyı ardından hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkarttı. Çok sayıda vatandaş da kaza yerine gelerek yaralıların ambulansa taşınmasında yardımcı oldu. İtfaiye görevlileri araçta çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

HAMZA BABA TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİLER

Bu arada Midibüste bulunan kafilenin Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza baba türbesini ziyaret ettikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

KAZANIN FOTOĞRAFLARI DA GELDİ

Kaza anına ilişkin fotoğraflar da geldi. Bölgeden gelen ilk fotoğraflar, kazanın durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

6 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan ilk fotoğraflar geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
Türbeden dönüş yolundaki feci kazanın ilk fotoğrafları geldi
İzmir'de 6 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
İzmir'de 6 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
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