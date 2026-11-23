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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslan, Müge Anlı'nın programına da konu oldu. Kayıp hayvanın bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen ünlü sunucu, bu kez farklı bir yönteme başvurdu. Haritayı önüne alan Anlı, anten çubuğuyla aslanın bulunabileceği noktayı tespit etmeye çalıştı.

HARİTA ÜZERİNDE ASLAN ARADI

Canlı yayında kayıp aslanın izini süren Müge Anlı, harita üzerinde anten çubuğunu kullanarak çeşitli noktaları işaretledi. Ünlü sunucunun alışılmışın dışındaki yöntemi, programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Anlı'nın harita başındaki arayışı, kayıp aslanın bulunmasına yönelik çalışmalara farklı bir boyut kazandırırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

KAYIP ASLANIN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Sarıyer'de kaybolduğu belirtilen aslanın nerede olduğu henüz netlik kazanmazken Müge Anlı, programında konuyu gündeme getirerek hayvanı görenlerin bilgi vermesini istedi. Ünlü sunucunun anten çubuğuyla yaptığı aramanın herhangi bir sonuç verip vermediği ise bilinmiyor.