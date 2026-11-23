ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın yönetim kurulu, şirketin eski CEO’su Jensen Huang hakkında geri adım attı. Yönetim kurulu, casusluk skandalına adı karışan ve görevinden istifa eden Jensen Huang’ı yeniden şirketin CEO’su olarak görevlendirdi. Nvidia tarafından yapılan açıklamada, "Nvidia, Jensen Huang’ı derhal geçerli olmak üzere başkan, CEO ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerine yeniden getirdi. Yönetim Kurulu, Huang ile gerçekleştirilen bir dizi görüşme ve toplantının ardından Huang’ın açık sözlülüğü ve Nvidia’yı yönetme yeteneği konusunda ikna olduğunu belirterek, yeniden göreve getirilmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı. Yönetim Kurulu, karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden de görüş aldı. Bu görüşler doğrultusunda Huang’ın yeniden göreve getirilmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı konusunda güven duyduğunu bildirdi" denildi.

"JENSEN, NVİDİA'YI YÖNETMEK İÇİN DOĞRU KİŞİ"

Nvidia, Huang hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanana kadar devam edeceğini belirterek, Huang’ın soruşturmayı tamamen desteklediğini ve iş birliği yapmayı taahhüt ettiğini aktardı.

Jensen Huang

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, "Yönetim Kurulu, Jensen’ın Nvidia’yı yönetmek için doğru kişi olduğuna ve yeniden göreve getirilmesinin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin çıkarına olduğuna inanıyor. Jensen’a güvenimiz tam ve şirketin liderliğini yeniden üstlenirken kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"YENİDEN İŞİMİN BAŞINA GEÇMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Göreve getirilmesinin ardından Huang, "Nvidia’ya dönmek ve yeni bir sanayi devriminin başlangıcında dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birine liderlik etmek benim için büyük bir onur. Bu sorumluluğu büyük bir tevazu ve bağlılıkla üstleniyorum. Bu süreç boyunca gösterdikleri güven ve değerlendirmeleri için Nvidia Yönetim Kurulu’na teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Yönetim Kurulu Başkanı olarak liderliği için Harvey Jones’a bu süreçte Nvidia’ya liderlik eden Colette Kress’e ve yönetim ekibimize minnettarım. Ayrıca çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, sektör genelindeki liderlere ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza gösterdikleri olağanüstü destek için içtenlikle teşekkür ediyorum. Her şeyden önce ailemin sevgisi ve desteği için minnettarım. Yeniden işimin başına geçmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Huang'ın göreve dönmesiyle birlikte Nvidia hisseleri de uçuşa geçti. Nvidia hisseleri yüzde 35'ten fazla değer kazandı.