Sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Atalanta ile 4-4 berabere kalan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sağ uyluk kasındaki sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti. Milli yıldız, Stuttgart ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.
- Inter'in Atalanta ile 4-4 berabere kaldığı Serie A maçının 33. dakikasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, sağ uyluk kas grubundaki sakatlık nedeniyle en az iki maç forma giyemeyecek.
- Çalhanoğlu, Stuttgart ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Genoa ile oynanacak Serie A maçlarında kadroda yer alamayacak.
- 32 yaşındaki futbolcu, eylül ayında da sağ uyluk adduktor kasındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalmıştı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında deplasmanda Atalanta ile 4-4 berabere kalan Inter'de, sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.
STUTTGART VE GENOA MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK
8 gollü mücadelenin 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Petar Sucic'e bırakan 32 yaşındaki futbolcunun, takımını en az iki maç yalnız bırakacağı bildirildi. Sky Sport'un haberine göre; Sağ uyluk bölgesindeki kas grubundan sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu bu süreçte çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart ve cumartesi günü Serie A'daki Genoa karşılaşmalarında forma giyemeyecek
EYLÜL AYINDA DA BENZER SAKATLIK YAŞAMIŞTI
Haberde, milli futbolcunun geçtiğimiz eylül ayında da sağ uyluk bölgesindeki adduktor kasında meydana gelen sakatlık sebebiyle yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kaldığı hatırlatıldı.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 14 resmi karşılaşmada toplam 761 dakika süre alırken 3 kez rakip fileleri havalandırdı.