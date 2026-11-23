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İtalya Serie A'nın 12. haftasında deplasmanda Atalanta ile 4-4 berabere kalan Inter'de, sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

STUTTGART VE GENOA MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK

8 gollü mücadelenin 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Petar Sucic'e bırakan 32 yaşındaki futbolcunun, takımını en az iki maç yalnız bırakacağı bildirildi. Sky Sport'un haberine göre; Sağ uyluk bölgesindeki kas grubundan sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu bu süreçte çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart ve cumartesi günü Serie A'daki Genoa karşılaşmalarında forma giyemeyecek

EYLÜL AYINDA DA BENZER SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Haberde, milli futbolcunun geçtiğimiz eylül ayında da sağ uyluk bölgesindeki adduktor kasında meydana gelen sakatlık sebebiyle yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kaldığı hatırlatıldı.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 14 resmi karşılaşmada toplam 761 dakika süre alırken 3 kez rakip fileleri havalandırdı.