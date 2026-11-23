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Bursa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı adeta felç etti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde rögarların taşmasıyla yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

KİMİ İŞ YERLERİNE KİMİ BİNA GİRİŞLERİNE SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için iş yerlerinin tentelerine, bina girişlerine ve kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan kaçmaya çalışırken, kent merkezinde hareketli anlar yaşandı.

METRO İSTASYONLARI DA NASİBİNİ ALDI

Şiddetli yağıştan toplu ulaşım noktaları da nasibini aldı. Bazı metro istasyonlarının su altında kaldığı anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar, metro girişlerinde ve istasyon içerisinde oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan, peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi