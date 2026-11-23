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Daha önce Türkçe YouTube içerikleri, fenomen iş birlikleri ve bonus kampanyalarıyla gündeme gelen XM, bu kez Instagram'daki sponsorlu reklamlarıyla dikkat çekti. Haberler.com'un ulaştığı ekran kayıtlarında, 9 bin 192 takipçisi bulunan ve onaylı hesap rozeti taşıyan "xmturkey" hesabının Türkçe reklam yayınladığı görülüyor.

Instagram'ın Reels bölümünde görüntülenen reklamda, kullanıcılara forex piyasalarında işlem yapma imkanı tanıtılıyor. "Piyasalar yükselir de düşer de. Majör, minör ve egzotik Forex çiftlerine erişin, piyasa hareketlerini XM ile değerlendirin" ifadelerinin kullanıldığı videoda, bir kadın telefon üzerinden finansal işlem gerçekleştirdiğini anlatıyor. Reklamın "Sponsorlu" etiketiyle yayınlanması, içeriğin ücretli reklam kapsamında kullanıcılara gösterildiğini ortaya koyuyor.

REKLAMLARDA 20 MİLYON YATIRIMCI VE 1.400'DEN FAZLA ENSTRÜMAN VURGUSU

XM'in Instagram reklamında, platformun sunduğu hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım ifadeleri öne çıkıyor. Video boyunca "1.400+ enstrüman", "Anında piyasa emri gerçekleştirme" ve "20 milyondan fazla yatırımcının tercihi" mesajları gösteriliyor. Reklamda ayrıca XAU/EUR, EUR/GBP ve GBP/USD gibi finansal işlem çiftlerine yer veriliyor. İçeriğin alt bölümünde "Hizmetlerimiz önemli düzeyde risk içerir" uyarısı bulunurken, XM'in Türkiye'deki sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin herhangi bir SPK yetki bilgisi paylaşılmıyor. Reklamın altında bulunan "Şimdi yükle" butonu ise kullanıcıları doğrudan Apple'ın Türkiye uygulama mağazasına yönlendiriyor.

APP STORE'DA "DENETİME TABİ BROKER" TANITIMI

Instagram reklamından ulaşılan "XM uygulaması: özgüvenli işlem" adlı uygulama, Türkiye App Store'da indirilebilir durumda bulunuyor. Uygulamanın tanıtım görsellerinde "20+ milyon yatırımcının güvendiği denetime tabi brokera katılın" ifadesi kullanılıyor. İlk incelemede Finans kategorisinde 97'nci sırada bulunan uygulamanın, 22 Kasım 2026 itibarıyla 117'nci sırada yer aldığı görülüyor. Uygulama için 18 yaş sınırı uygulanıyor.

App Store'daki uygulama sayfasında sağlayıcı olarak Trading Point Holdings Ltd. gösteriliyor. Açıklama bölümünde Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (DFSA) ve Kenya'daki düzenleyici kuruluşlardan alınan lisanslara yer veriliyor. Ancak söz konusu yabancı lisanslar, Türkiye'de SPK tarafından verilmiş bir faaliyet izni anlamına gelmiyor. SPK'nın yayımladığı yetkili aracı kurumlar listesinde XM, XM Global veya Trading Point adına bir kayıt bulunmuyor.

SPK, XM BAĞLANTILI ÇOK SAYIDA İNTERNET ADRESİNİ ENGELLEDİ

SPK'nın yayımladığı haftalık bültenler incelendiğinde, XM adını içeren çok sayıda internet adresi hakkında erişim engeli kararı alındığı görülüyor. Kurul, 22 Temmuz 2022'de xm.com, 29 Temmuz 2022'de ise xmglobal.com adresine erişim engeli getirdi. Sonraki yıllarda da benzer alan adları hakkında kararlar alınmaya devam edildi.

SPK bültenlerinde xmtrtrader.tech ve xmtrmarket.net gibi başka adresler de yer alıyor. Bununla birlikte, bültenlerde söz konusu alan adlarının hangi şirketler tarafından işletildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

TÜRKİYE'DE KALDIRAÇ SINIRI 1:10, XM TANITIMLARINDA İSE 1:1000

Türkiye'de kaldıraçlı işlemlere ilişkin düzenlemeler, yurt dışındaki bazı forex platformlarının sunduğu koşullardan önemli ölçüde farklılaşıyor. SPK'nın 2017 yılında yürürlüğe koyduğu düzenlemeler kapsamında, Türkiye'de yetkili kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı işlemlerde azami kaldıraç oranı 1:10 olarak uygulanıyor. İşlem yapabilmek için en az 50 bin TL başlangıç teminatı şartı bulunuyor.

Buna karşılık Haberler.com'un 26 Ekim 2026 tarihli haberinde, XM'i tanıtan Türkçe YouTube videolarında 1:1000 kaldıraç, 30 dolarlık hoş geldin bonusu ve çeşitli yatırım bonuslarının öne çıkarıldığı aktarılmıştı. Bu durum, Türkiye'deki düzenlemeler ile yurt dışı forex platformlarının pazarlama faaliyetlerinde sundukları koşullar arasındaki farklılığı gündeme getiriyor.

İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNE HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye'de kaldıraçlı alım-satım işlemlerine aracılık hizmeti yalnızca SPK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla sunulabiliyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, gerekli izinleri almadan sermaye piyasasında faaliyette bulunan kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. SPK, 23 Şubat 2023 tarihli duyurusunda izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını ve reklamını yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemesiyle sosyal medya tanıtımlarında reklam olduğunun açıkça belirtilmesine yönelik yükümlülükler getirildi. XM'in Instagram reklamlarında "Sponsorlu" ibaresinin bulunması, reklamın ticari niteliğini gösterse de bu durum tek başına Türkiye'de sermaye piyasası faaliyeti yürütme yetkisi sağlamıyor.

ERİŞİM ENGELLERİNE RAĞMEN REKLAMLAR DEVAM EDİYOR

SPK'nın 2022 yılından bu yana XM adını taşıyan çeşitli internet adreslerine erişim engeli getirmesine rağmen, markanın Türkçe sosyal medya reklamları üzerinden Türkiye'deki kullanıcılara ulaşmaya devam ettiği görülüyor. Daha önce YouTube fenomenleri ve bonus kampanyaları üzerinden gündeme gelen tanıtım faaliyetlerinin, Instagram'ın ücretli reklam sistemi ve mobil uygulama mağazası üzerinden de sürdürüldüğü anlaşılıyor. Söz konusu reklamların ve Türkiye'deki kullanıcılara yönelik tanıtım faaliyetlerinin SPK mevzuatı kapsamında nasıl değerlendirileceği ise yetkili kurumların incelemesine bağlı. Yatırımcılar, Türkiye'de sermaye piyasası faaliyetleri yürütmeye yetkili kuruluşların güncel listesine SPK'nın resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi