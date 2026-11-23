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İZMİR'in Buca ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparken cep telefonuyla görüntülenen aday sürücü U.S.G.'nin (20) sürücü belgesi, daimi olarak iptal edildi ve 48 bin 500 TL para cezası kesildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım saat 03.00 sıralarında Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüyü sanal medyada paylaşılan görüntülerden tespit etti. U.S.G., ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye, 'motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak' ve 'kask kullanmamak' suçlarından 48 bin 500 TL idari para cezası kesildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilirken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün sanal medyada paylaşılan görüntülerinde motosikletinin önünü kaldırarak ilerlediği ve akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı