Sarıyer'de aslan arama çalışmaları sırasında yaşanan beklenmedik karşılaşma, bölgedeki gergin bekleyişe farklı bir an ekledi. Ormanda aslan arayan muhabir, karşısına çıkan sarı köpeği görünce kısa süreli korku yaşadı.

ASLAN ARARKEN KARŞISINA KÖPEK ÇIKTI

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görüldüğü öne sürülen dişi aslan için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bölgede görev yapan bir haber muhabiri beklemediği bir karşılaşma yaşadı. Aslanı aradığı sırada sarı renkli bir köpekle karşılaşan muhabir, kısa süreli panik yaşadı. Bölgede aslan ihtimali nedeniyle tedirgin bekleyiş sürerken yaşanan bu karşılaşma dikkat çekti. Muhabirin karşısındaki hayvanın köpek olduğunu fark etmesiyle korku dolu anlar sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görüldüğü öne sürülen dişi aslanı yakalamak için dün akşam saatlerinde arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, aslanın son görüldüğü alanı yaya ve araç girişine kapattı. Arama çalışmalarına jandarma komando timleri de katılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Aslanın sahibinin kimliği henüz belirlenemedi. Bölgede otomobiliyle dolaşan görgü tanığı Arda Koç ise ormanlık alanda büyük bir karaltı gördüğünü ve başlangıçta köpek sandığı hayvanın aslan olduğunu düşündüğünü anlattı.