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İZMİR'in Urla ilçesinde, tabancayla vurulan iş insanı Bekir Kayabaşı'nın (72), miras nedeniyle kızı P.K.'nin (45) planladığı cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan P.K. ile erkek arkadaşı S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32), tutuklandı. Öte yandan S.A.'nın yakalanmamak için cep telefonunu önce kırıp ardından denize attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım'da, İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir villada meydana geldi. İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı'na ulaşamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında evine gitti. Eve giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kontrollerinde Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda bıçak ve kurşun izleri bulunan Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Kayabaşı, 1 gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, villanın bulunduğu yaklaşık 6,5 dönümlük arazide inceleme yaptı. İzmir, İstanbul ve Elazığ'da yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 ayrı noktadan temin edilen toplam 600 saatlik görüntü incelenip analiz edildi. Kayabaşı'nın aile bireyleri, yakın çevresi ve iş dünyasından tanıdıkları dahil çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

KIZI PLANLAMIŞ

Araştırmalar sonucunda cinayetin, Kayabaşı'nın kızı P.K. tarafından miras nedeniyle planlandığı belirlendi. P.K.'nin erkek arkadaşı S.A. ile birlikte hareket ettiği, aynı zamanda Kayabaşı'nın özel şoförü olan S.A.'nın cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.'nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 16 Kasım'da operasyon düzenledi. P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

SIM KARTI DENİZE ATARKEN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, S.A.'nın yakalanmamak için cep telefonunu önce kırıp ardından denize attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Deniz polisinin telefonu su altında tespit etmesinin ardından dalgıçlar tarafından denizden çıkarılması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı