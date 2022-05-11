Tübitak Haberleri - Tübitak Haber - Haberler

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Tübitak Haberleri

Tübitak haber, Tübitak son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TÜBİTAK, 'özel gereksinimli bireyleri' destekleyecek

TÜBİTAK, "özel gereksinimli bireyleri" destekleyecek

Tübitak - 1 Saat Önce
İzsu'dan Sürdürülebilir Enerji İçin 9 Güneş Enerji Santrali

İzsu'dan Sürdürülebilir Enerji İçin 9 Güneş Enerji Santrali

Tübitak - 06.05.2022
Ortaokul öğrencilerinden yaşamı kolaylaştıracak projeler

Ortaokul öğrencilerinden yaşamı kolaylaştıracak projeler

Tübitak - 05.05.2022
20 BİN YILLIK BUZULLARIN KORUNMASI İÇİN 'DAĞ DANTELİ 'POJESİ HAZIRLADILAR

20 BİN YILLIK BUZULLARIN KORUNMASI İÇİN 'DAĞ DANTELİ 'POJESİ HAZIRLADILAR

Tübitak - 21.04.2022
Esenyurt'ta patent seferberliği projesi başlatıldı

Esenyurt'ta patent seferberliği projesi başlatıldı

Tübitak - 18.04.2022
Serel Yereli'den Sevenlerine Sürpriz

Serel Yereli'den Sevenlerine Sürpriz

Tübitak - 15.04.2022
Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor

Gaziantep eğitimde üst sıraları hedefliyor

Tübitak - 13.04.2022
Tokat'ta 'Güngörbey' patatesi tescillendi

Tokat'ta "Güngörbey" patatesi tescillendi

Tübitak - 11.04.2022
GZP Tarım ile TÜBİTAK iş birliği ekonomiye katkı sağlayacak

GZP Tarım ile TÜBİTAK iş birliği ekonomiye katkı sağlayacak

Tübitak - 05.04.2022
TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği

TÜBİTAK'tan Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'ne burs desteği

Tübitak - 31.03.2022
Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan 'DUKEM' projesi açılışı yapıldı

Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı

Tübitak - 28.03.2022
TÜBİTAK 'sporda bilim ve teknoloji' atılımını gerçekleştirecek projeleri belirledi

TÜBİTAK 'sporda bilim ve teknoloji' atılımını gerçekleştirecek projeleri belirledi

Tübitak - 25.03.2022
İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi rüzgarı

İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi rüzgarı

Tübitak - 11.03.2022
Cinsellik İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı!

Cinsellik İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı!

Tübitak - 10.03.2022

Ortaokul öğrencilerinden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Bakan Nebati: 'Türkiye tarım ülkesi, Temmuz'a kadar Ayçiçek yağımız var'

Bakan Nebati: "Türkiye tarım ülkesi, Temmuz'a kadar Ayçiçek yağımız var"

Tübitak - 08.03.2022
Tübitak STAR projesi nedir? STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) ne demek? STAR burs programına nasıl başvuru yapılır?

Tübitak STAR projesi nedir? STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) ne demek? STAR burs programına nasıl başvuru yapılır?

Tübitak - 28.02.2022
TUBİTAK bursu ne kadar 2022: TUBİTAK bursu ne kadar oldu? TUBİTAK yüksek lisans bursu ne kadar?

TUBİTAK bursu ne kadar 2022: TUBİTAK bursu ne kadar oldu? TUBİTAK yüksek lisans bursu ne kadar?

Tübitak - 28.02.2022
SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

Tübitak - 22.02.2022
TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor

Tübitak - 18.02.2022
Serel Yereli kimdir? Serel Yereli hayatı ve biyografisi! Serel Yereli kaç yaşında, nereli?

Serel Yereli kimdir? Serel Yereli hayatı ve biyografisi! Serel Yereli kaç yaşında, nereli?

Tübitak - 14.02.2022
TUA, Milli Uzay Programı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

TUA, Milli Uzay Programı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Tübitak - 12.02.2022
Kutuplardan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

Kutuplardan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

Tübitak - 11.02.2022
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na başvurular başladı

Tübitak - 04.02.2022
THY, çevreci yakıtla ilk uçuşunu Paris'e yaptı

THY, çevreci yakıtla ilk uçuşunu Paris'e yaptı

Tübitak - 02.02.2022
Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor

Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor

Tübitak - 21.01.2022
Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Tübitak - 20.01.2022
'Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojinin konuşulmasını istiyoruz'

"Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojinin konuşulmasını istiyoruz"

Tübitak - 20.01.2022
Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni 2021 yılında 120 bin kitap dostu ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni 2021 yılında 120 bin kitap dostu ziyaret etti

Tübitak - 20.01.2022
'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu

'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu

Tübitak - 19.01.2022
UHAP'ta veri sızıntı krizi! Avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi

UHAP'ta veri sızıntı krizi! Avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi

Tübitak - 18.01.2022
Gercüş'te 'Kariyer Gelişim Söyleşisi' düzenlendi

Gercüş'te "Kariyer Gelişim Söyleşisi" düzenlendi

Tübitak - 08.01.2022
Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başladı

Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başladı

Tübitak - 04.01.2022
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı' ve '1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı' 2022 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" 2022 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

Tübitak - 29.12.2021
Şemdinli'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'

Şemdinli'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"

Tübitak - 28.12.2021
Hoş Gel 2022 Ulusal Karma Kartpostal Sergisi

Hoş Gel 2022 Ulusal Karma Kartpostal Sergisi

Tübitak - 28.12.2021
Yükseklik Antrenmanları ve Sportif Performans

Yükseklik Antrenmanları ve Sportif Performans

Tübitak - 28.12.2021
BŞEÜ'nün 2 projesine TÜBİTAK desteği

BŞEÜ'nün 2 projesine TÜBİTAK desteği

Tübitak - 25.12.2021
Çocuklarda Suçluluk ve Mağduriyet

Çocuklarda Suçluluk ve Mağduriyet

Tübitak - 25.12.2021
İstiklal Marşının 100' ncü Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak

İstiklal Marşının 100' ncü Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak

Tübitak - 25.12.2021
TÜBİTAK ARDEB Projeleri'nde en çok proje desteği alan Ankara Üniversitesi oldu

TÜBİTAK ARDEB Projeleri'nde en çok proje desteği alan Ankara Üniversitesi oldu

Tübitak - 24.12.2021
ARDEB 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

ARDEB 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Tübitak - 23.12.2021
PAÜ 191 Üniversite Arasında 37. Sırada

PAÜ 191 Üniversite Arasında 37. Sırada

Tübitak - 23.12.2021
İklim-Notr ve Akıllı Şehirler Misyonu Bilgilendirme Etkinlikleri Kayıtları Yayımlandı

İklim-Notr ve Akıllı Şehirler Misyonu Bilgilendirme Etkinlikleri Kayıtları Yayımlandı

Tübitak - 22.12.2021
2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Üniversitemiz 13. Sıraya Yükseldi

2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Üniversitemiz 13. Sıraya Yükseldi

Tübitak - 21.12.2021
Konferans: Toprak Kale, Kale Evleri Projesi İlk Bulguları

Konferans: Toprak Kale, Kale Evleri Projesi İlk Bulguları

Tübitak - 21.12.2021
Bakan Varank, 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı

Bakan Varank, 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı

Tübitak - 21.12.2021
Alışveriş merkezlerinde kripto para mağazaları açılıyor

Alışveriş merkezlerinde kripto para mağazaları açılıyor

Tübitak - 21.12.2021
Türkiye Editörler Çalıştayı

Türkiye Editörler Çalıştayı

Tübitak - 17.12.2021
Uluslararası Çevrimiçi jürili Karma Sergi 'Bana Bak'

Uluslararası Çevrimiçi jürili Karma Sergi "Bana Bak"

Tübitak - 17.12.2021
'TÜBİTAK'a 10 aday araştırmacı alınacak' başlıklı haberimizde sehven yer alan '10 aday araştırmacı' ifadesi '161 aday araştırmacı' şeklinde...

"TÜBİTAK'a 10 aday araştırmacı alınacak" başlıklı haberimizde sehven yer alan "10 aday araştırmacı" ifadesi "161 aday araştırmacı" şeklinde...

Tübitak - 16.12.2021
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da 'AB Yolunda KOBİ'ler' etkinliğinde konuştu Açıklaması

KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Tübitak - 15.12.2021
Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda 'TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi

Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda 'TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi

Tübitak - 15.12.2021
Dinar'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Dinar'da TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Tübitak - 15.12.2021
2021 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma Konseri'

2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı Anma Konseri"

Tübitak - 15.12.2021
Ebelikte Kariyer Planlama (Özel Hastane)

Ebelikte Kariyer Planlama (Özel Hastane)

Tübitak - 15.12.2021
2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışma Çağrısı Açıldı

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışma Çağrısı Açıldı

Tübitak - 15.12.2021
Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız Vizyon 58'de 'Genel Gündem' Programının Konuğu

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız Vizyon 58'de "Genel Gündem" Programının Konuğu

Tübitak - 10.12.2021
[TÜBİTAK]BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı

[TÜBİTAK]BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı

Tübitak - 09.12.2021
Haydar Aliyev Anma Programı

Haydar Aliyev Anma Programı

Tübitak - 08.12.2021
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı

Tübitak - 08.12.2021
Buluşların Patentle Korunması

Buluşların Patentle Korunması

Tübitak - 08.12.2021
Psikoloji, Varoluş ve Maneviyat

Psikoloji, Varoluş ve Maneviyat

Tübitak - 04.12.2021
Dünya Engelliler Günü: Engelliliğin Dünü, Bugünü, Yarını

Dünya Engelliler Günü: Engelliliğin Dünü, Bugünü, Yarını

Tübitak - 04.12.2021
Rıza Çalımbay ile ' SPORA DAİR '

Rıza Çalımbay ile " SPORA DAİR "

Tübitak - 03.12.2021
Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı 2021

Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı 2021

Tübitak - 02.12.2021
Üniversitemizde Geliştirilen Aşı Kanser Hastalarına Umut Oldu 01-04-2021

Üniversitemizde Geliştirilen Aşı Kanser Hastalarına Umut Oldu 01-04-2021

Tübitak - 01.12.2021
Öğrencilerimize Yönelik Ücretsiz Kurs Duyurusu

Öğrencilerimize Yönelik Ücretsiz Kurs Duyurusu

Tübitak - 01.12.2021
TÜBİTAK Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 Yılı Çağrı Duyuruları ve Proje Rehberleri Yayınlandı!

TÜBİTAK Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 Yılı Çağrı Duyuruları ve Proje Rehberleri Yayınlandı!

Tübitak - 30.11.2021
Digital Eğitim ve Etkileri

Digital Eğitim ve Etkileri

Tübitak - 29.11.2021
BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı Açıldı

BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı Açıldı

Tübitak - 25.11.2021
Üniversitemiz Akademik Performans Destek Ödülleri Töreni

Üniversitemiz Akademik Performans Destek Ödülleri Töreni

Tübitak - 24.11.2021
'Yunus Emre ve Türkçe' Söyleşi

"Yunus Emre ve Türkçe" Söyleşi

Tübitak - 24.11.2021
TEB ve WorqCompany'den işini kurmak isteyen girişimcilere destek

TEB ve WorqCompany'den işini kurmak isteyen girişimcilere destek

Tübitak - 24.11.2021
Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında Çocuk Yazını

Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında Çocuk Yazını

Tübitak - 23.11.2021
Yıllardır kullanılan breadboardların yapısını lise öğrencisi değiştirdi

Yıllardır kullanılan breadboardların yapısını lise öğrencisi değiştirdi

Tübitak - 22.11.2021
Tıp Eğitimi Programları Geliştirme ve Değerlendirme

Tıp Eğitimi Programları Geliştirme ve Değerlendirme

Tübitak - 22.11.2021
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı

Tübitak - 20.11.2021
Sivas Halk Dansları Çalıştayı

Sivas Halk Dansları Çalıştayı

Tübitak - 19.11.2021
Meram'da 152 okula belediye tarafından yaptırılan TÜBİTAK kitaplıklarının açılışı yapıldı

Meram'da 152 okula belediye tarafından yaptırılan TÜBİTAK kitaplıklarının açılışı yapıldı

Tübitak - 16.11.2021
'2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı Söyleşileri' - Türkçe Öğretiminde Drama

"2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı Söyleşileri" - Türkçe Öğretiminde Drama

Tübitak - 16.11.2021
Öğrencilerimize Yönelik Ücretsiz Kurs Duyurusu

Öğrencilerimize Yönelik Ücretsiz Kurs Duyurusu

Tübitak - 15.11.2021
Gitar Sanatçısı BİLAL KARAMAN ile Müzik Sohbetleri

Gitar Sanatçısı BİLAL KARAMAN ile Müzik Sohbetleri

Tübitak - 15.11.2021
TÜBİTAK'tan Müsilaj Konulu Sanal Konferans

TÜBİTAK'tan Müsilaj Konulu Sanal Konferans

Tübitak - 14.11.2021
Habitat Girişimcilik Haftası Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Habitat Girişimcilik Haftası Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Tübitak - 13.11.2021
TUBİTAK proje hazırlama semineri

TUBİTAK proje hazırlama semineri

Tübitak - 13.11.2021
DEVLET TÜM SEKTÖRLERDE ÜRETİMİN DİJİTALLEŞMESİNİ DESTEKLEMELİDİR?

DEVLET TÜM SEKTÖRLERDE ÜRETİMİN DİJİTALLEŞMESİNİ DESTEKLEMELİDİR?

Tübitak - 11.11.2021
10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı

Tübitak - 09.11.2021
Dil ve Düşünce İlişkileri Bağlamında Türkçe

Dil ve Düşünce İlişkileri Bağlamında Türkçe

Tübitak - 08.11.2021
Üniversitemiz Türkiye'de 15. Oldu

Üniversitemiz Türkiye'de 15. Oldu

Tübitak - 08.11.2021
AOSB Kuluçka Merkezi'ne Maker Lab kuruluyor

AOSB Kuluçka Merkezi'ne Maker Lab kuruluyor

Tübitak - 07.11.2021
Kahta'da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi

Kahta'da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi

Tübitak - 03.11.2021
Besni Toklu Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı

Besni Toklu Ortaokulu Bilim Fuarı açıldı

Tübitak - 03.11.2021
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış

Tübitak - 03.11.2021
Diş Hekimliği Fakültesi 'Beyaz Önlük Giyme Töreni'

Diş Hekimliği Fakültesi "Beyaz Önlük Giyme Töreni"

Tübitak - 03.11.2021
'BAZI KAPLICALARDAKİ ÇAMUR SAĞLIKLI DEĞİL'

'BAZI KAPLICALARDAKİ ÇAMUR SAĞLIKLI DEĞİL'

Tübitak - 01.11.2021
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti

Tübitak - 01.11.2021
TÜBİTAK'ın 'BİGG SPOR Ödülleri Yarışması'na başvuru süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı

TÜBİTAK'ın "BİGG SPOR Ödülleri Yarışması"na başvuru süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Tübitak - 01.11.2021
Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi

Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi

Tübitak - 31.05.2021
TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek maskeyi anlamanın yol nedir? ÜTS nedir?

TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek maskeyi anlamanın yol nedir? ÜTS nedir?

Tübitak - 01.12.2020
TÜBİTAK projeleri: Örnek TÜBİTAK projeleri | En başarılı ve beğenilen örnek Tubitak Projeleri nelerdir?

TÜBİTAK projeleri: Örnek TÜBİTAK projeleri | En başarılı ve beğenilen örnek Tubitak Projeleri nelerdir?

Tübitak - 07.10.2019
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