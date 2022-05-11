Tübitak Haberleri - Tübitak Haber - Haberler

Tübitak Haberleri
Tübitak haber, Tübitak son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı
TÜBİTAK 'sporda bilim ve teknoloji' atılımını gerçekleştirecek projeleri belirledi
Tübitak STAR projesi nedir? STAR (Stajyer Araştırmacı Burs Programı) ne demek? STAR burs programına nasıl başvuru yapılır?
TUBİTAK bursu ne kadar 2022: TUBİTAK bursu ne kadar oldu? TUBİTAK yüksek lisans bursu ne kadar?
SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi
Serel Yereli kimdir? Serel Yereli hayatı ve biyografisi! Serel Yereli kaç yaşında, nereli?
Kutuplardan dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde çocuklarla bir araya geldi
Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni 2021 yılında 120 bin kitap dostu ziyaret etti
UHAP'ta veri sızıntı krizi! Avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" 2022 yılı 1. Çağrıları Açılıyor
ARDEB 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
İklim-Notr ve Akıllı Şehirler Misyonu Bilgilendirme Etkinlikleri Kayıtları Yayımlandı
2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Üniversitemiz 13. Sıraya Yükseldi
"TÜBİTAK'a 10 aday araştırmacı alınacak" başlıklı haberimizde sehven yer alan "10 aday araştırmacı" ifadesi "161 aday araştırmacı" şeklinde...
KOSGEB Başkanı Kurt, Trabzon'da "AB Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde konuştu Açıklaması
2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışma Çağrısı Açıldı
[TÜBİTAK]BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı
TÜBİTAK Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 Yılı Çağrı Duyuruları ve Proje Rehberleri Yayınlandı!
BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı Açıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı
Meram'da 152 okula belediye tarafından yaptırılan TÜBİTAK kitaplıklarının açılışı yapıldı
"2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı Söyleşileri" - Türkçe Öğretiminde Drama
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar etti
TÜBİTAK'ın "BİGG SPOR Ödülleri Yarışması"na başvuru süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı
Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi
TUBİTAK ürün takip sistemi nedir? Maskelerin tıbbi maske olduğu nasıl anlaşılır? Gerçek maskeyi anlamanın yol nedir? ÜTS nedir?