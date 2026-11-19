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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesince TÜBİTAK desteğiyle, yapılarda enerji tasarrufunu artırmak amacıyla "Binalarda Enerji Depolama için Lignoselüloz Matrisli Biyobazlı Faz Değişim Malzemeleri Projesi" hayata geçirildi.

Proje yürütücüsü, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Temiz, AA muhabirine, projenin, Avrupa Birliği'nin 2030'dan itibaren tüm yeni binaların sıfır emisyonlu olması ve 2050'ye kadar bina stokunun karbonsuzlaştırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Çevre dostu malzemelerin kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Temiz, yenilikçi ahşap kompozit levhayı sadece mantar miselleri ve odun lifleri kullanarak ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Üretilen malzemelerin Türkiye'nin yanı sıra İsveç ve Norveç'te test edildiğini anlatan Temiz, "Geliştirdiğimiz hem iç hem de dış mekanda kullanılabilecek ahşap ürünlerle yüzde 30 enerji tasarruf etmeyi planlıyoruz. Böylelikle konutlarda kullanılan enerjiden ciddi anlamda tasarruf etmeyi planlıyoruz." dedi.

Temiz, herhangi bir bağlayıcı kullanmadan mantar miselleriyle geliştirdikleri kompozit malzemeye yaklaşık yüzde 50 faz değiştiren maddeler emdirerek hem iç hem de dış mekanda kullanılabilecek ahşap ürettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Liflere faz değiştiren maddelerin katılması söz konusu, herhangi bir tutkal kullanılmadan, sadece mantar miselleriyle birlikte kompozit üretiyoruz. Tamamen mantar miselleriyle beraber odun liflerini bir arada tutuyoruz. Bu anlamda da kompozitin üretim aşamalarında bir yeniliğimiz söz konusu ve ürettiğimiz levhalarda enerji depolama kapasitesi var. Termal enerjiyi de bu şekilde depoluyoruz."

Yenilikçi ahşap kompozit levha taş binalar gibi yazın serin, kışın sıcak tutuyor

Prof. Dr. Ali Temiz, İsveç ve Norveç ortaklığındaki projede üretilen malzemenin hem ısınmaya hem de soğutmaya katkı sağladığına işaret ederek, "Eski taş binalara benzer özellikleri var. Eski taş binaların özelliği yazın serin, kışın daha sıcak oluyor. Ürettiğimiz hem masif hem de kompozit malzemelerde benzer özellik söz konusu depoladığı için." değerlendirmesinde bulundu.

Zemin kaplamalarında da bu malzemelerin kullanılabilirliği üzerine testler gerçekleştirdiklerini anlatan Temiz, alttan ısıtmalı binalarda yer döşemesi olarak kullanılmasının ciddi enerji tasarrufu sağlayacağını kaydetti.

Temiz, Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31'e katılarak projeyi, KTÜ standında tanıttıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA