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ÇOMÜ'de turizm ön lisans öğrencileri için TÜBİTAK destekli kariyer eğitimi tamamlandı

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ÇOMÜ'de turizm ön lisans öğrencileri için TÜBİTAK destekli kariyer eğitimi tamamlandı
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ÇOMÜ ev sahipliğinde TÜBİTAK 2237-A kapsamında turizm ön lisans öğrencilerine üç günlük kariyer eğitimi verildi. Farklı üniversitelerden seçilen öğrenciler, problem çözme, stresle başa çıkma ve turizmde yapay zeka gibi konularda eğitim aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, "Meslek Yüksekokullarının Turizm Programlarında Öğrenim Gören Ön Lisans Öğrencilerinin Kariyer Yetkinliklerinin Artırılması" başlıklı TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliği düzenlendi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, projenin yürütücülüğünü, ÇOMÜ Ayvacık Meslek Yüksekokulu'nda görevli Öğr. Gör. Dr. Tarık Yalçınkaya üstlendi. Proje ekibinde Nil Gökçek ve Doktorant Mutlu Can da yer aldı.

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda, farklı üniversitelerde turizm alanında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin kariyer yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlardaki not ortalamaları esas alınarak seçildi.

Eğitimlerde etkin problem çözme konusu Doç. Dr. Erdem Temeloğlu, iş arama yöntemleri ve yoğun iş ortamında stresle başa çıkma konusu Doç. Dr. Çiğdem Özkan, yurt dışı eğitim fırsatları Dr. Öğr. Üyesi Figen Sevinç Başol, turizmde yapay zeka kullanımı Doç. Dr. Mehmet Tahir Dursun, gönüllülük sürecinin iş yaşamına etkisi Öğr. Gör. Dr. Burak Balık ve TÜBİTAK 2209-A projeleri Öğr. Gör. Dr. Tarık Yalçınkaya tarafından ele alındı???????ı.

Eğitim programı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra farklı üniversitelerden akranlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarına olanak sağladı.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında gerçekleştirilen proje, turizm alanında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin kariyer gelişimlerini destekleyen üç günlük programın tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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