2027 programı girişim yatırımını 1 milyar dolara, Turcorn sayısını 13'e çıkaracak

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Türkiye'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla gelecek yıl yatırım tabanlı destek çağrılarının açılması, Turcorn sayısının 13'e yükselmesi ve Türkiye Tech Visa Programı'nın uluslararası tanıtımının geliştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, girişimcilerin finansmana erişim imkanlarının artırılması, yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve küresel rekabet güçlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yıllık girişim yatırım büyüklüğünün, bu yıl için tahmin edilen 500 milyon dolardan gelecek yıl 1 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Değeri 1 milyar doları aşan Turcorn (unicorn) sayısının da 13'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK'ın girişimcilik desteklerinde yeni çağrılar

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değer ve nitelikli istihdam sağlayan girişimlere dönüşmesi için fikir aşamasından pazara kadar uzanan faaliyetler desteklenecek.

Yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetler geliştirebilen erken aşama firmalarının kurulması ve büyümesi için Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında çağrılar açılacak. Programın başvuru, destek ve izleme süreçleri yürütülecek.

TÜBİTAK'ın girişimcilik desteklerine bu yılın ocak-eylül döneminde 2 bin 844 başvuru yapıldı. Geçen yıl ise 210 girişimci desteklenirken yıl içinde aktarılan destek tutarı 2026 sabit fiyatlarıyla 255,12 milyon lira oldu.

Destek projeleri

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ'lerin ve girişimcilerin AR-GE, yenilik ve dijital dönüşüm kapasiteleri destekleniyor. Ortak kullanım ve test altyapıları ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

IPA-II döneminde yaklaşık 260,1 milyon avro bütçeli 43 projeyle araştırma, üretim, dijital dönüşüm ve test altyapıları güçlendirildi.

IPA-III döneminde ise sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü, araştırma ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği değer zincirleriyle entegrasyonun güçlendirilmesi odağında toplam 58,5 milyon avro bütçeli 16 proje programlandı.

Dijital Avrupa Programı kapsamında da Türkiye'den 118 kurum ve kuruluş, 14,3 milyon avro destekle 21 projede yer aldı. Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri aracılığıyla 8 konsorsiyuma 7,5 milyon avro hibe sağlandı.

Tech Visa ile uluslararası yetenek ve girişimcilere davet

Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yetenekler ile yenilikçi iş modelleri geliştiren teknogirişimlere yönelik Türkiye Tech Visa Programı'nın uluslararası tanıtımı sürdürülecek.

Gelecek yıl hedef ülke ve bölgelerin yanı sıra girişimciler, uzaktan çalışan teknoloji profesyonelleri ve yatırımcılar dikkate alınarak uluslararası tanıtım ve entegrasyon faaliyetleri yürütülecek.

Programla başarılı yeteneklerin ve teknogirişimlerin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katılmasının hızlandırılması ve ülkede faaliyet göstermelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Tech Visa kapsamında eylül itibarıyla toplam 634 teknogirişim başvurusu alındı, 135'i kabul edilirken 60 teknogirişim kuruldu.

Girişimcilerin şirketleşme süreçleri dijitalleşecek

Teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimlere yönelik Dijital Şirket Platformu da hayata geçirilecek.

Teknogirişim Rozeti sahibi firmaların kamu destekleri, teşvikler, ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri ile kamu alımlarında önceliklendirilmesine yönelik uygulama süreçleri geliştirilecek.

Teknogirişimcilerin geliştirdiği ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi bünyesindeki Tekno Katalog Platformu gibi araçlarla entegrasyonu sağlanarak bunların ticarileşme ve markalaşma süreçleri hızlandırılacak.

Teknogirişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için girişim sermayesi fon çağrıları, fonların fonu mekanizmaları, eş yatırım ve alternatif finansman araçlarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun yatırımları da 2027 sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: AA