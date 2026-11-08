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Aydın Yenipazar'da öğretmenlere TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Erasmus+ projeleri anlatıldı

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Aydın Yenipazar'da öğretmenlere TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Erasmus+ projeleri anlatıldı
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Aydın Yenipazar'da öğretmenlere TÜBİTAK, TEKNOFEST ve Erasmus+ projelerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Merkez İlkokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıda proje geliştirme ve başvuru süreçleri anlatıldı, öğretmenler alan uzmanlarına sorularını yöneltti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen proje bilgilendirme toplantısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TEKNOFEST ve Erasmus+ projeleri ele alındı. Toplantıda öğretmenlere proje geliştirme, başvuru süreçleri ve farklı alanlardaki destek programları hakkında bilgi verildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol öncülüğünde, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibinin katkılarıyla gerçekleştirilen Proje Bilgilendirme Toplantısı, Merkez İlkokulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Yenipazar Proje Grubu'nda görev alan öğretmenlerin katıldığı toplantıda, eğitim alanında yeni projelerin geliştirilmesi ve öğretmenlerin proje çalışmalarına katılımının artırılması konuları üzerinde duruldu.

Toplantıda Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibinden Duygu Durulan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Asil Andaç Kızıloğdan TEKNOFEST çalışmaları, Gülay Eroğlu ise Erasmus+ projeleri hakkında öğretmenlere sunum gerçekleştirdi.

Farklı proje programlarının ele alındığı toplantıda, öğretmenlerin proje fikirlerini geliştirmeleri ve bu fikirleri başvuru aşamasına taşımaları için izlemeleri gereken süreçler anlatıldı. Öğretmenler, merak ettikleri konuları doğrudan alan uzmanlarına yönelterek proje hazırlama ve başvuru aşamalarına ilişkin bilgi alma fırsatı buldu.

Eğitimde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve okullarda proje kültürünün yaygınlaştırılması açısından önem taşıyan toplantıyla öğretmenlerin ulusal ve uluslararası proje programları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlandı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, toplantıya katkı sunan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibine ve katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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